Panorama de la sesión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam inauguró hoy aquí su reunión 22, enfocada en trabajos de la elaboración de leyes y ordenanzas.Al presidir la inauguración, el presidente del Parlamento, Vuong Dinh Hue, explicó que, durante dos días, se darán opiniones sobre el programa del desarrollo de leyes y ordenanzas de 2024 y lo ajustado de 2023.También, los legisladores opinarán sobre el informe de la Delegación de Supervisión del Parlamento relativo a la movilización, gestión y uso de recursos para la prevención y control de la pandemia de la COVID-19, la implementación de políticas y leyes en materia de salud y medicina preventiva, así como los temas especializados de supervisión suprema en 2024, para que la AN seleccione y decida.En particular, habrá un proyecto de ley bajo la iniciativa legislativa del diputado Nguyen Anh Tri, que es la Ley de Identidad de Género; al mismo tiempo, el Comité Permanente examinará el trabajo voluntario de la Asamblea Nacional en marzo de 2023, anunció.Además, el órgano parlamentario considerará y dictaminará sobre una serie de asuntos de su autorización de acuerdo a lo establecido en la ley, agregó.En su reunión 22, evaluará los resultados del cuarto período extraordinario de sesiones y la preparación del próximo período (quinto) de reuniones de la Asamblea Nacional (XV legislatura), en el cual los parlamentarios debatirán 20 proyectos de leyes y resoluciones, dijo.En el quinto periodo de sesiones, la Asamblea Nacional dará opinión por segunda vez sobre el proyecto de Ley de Tierras (enmendado), revisará y complementará la implementación del plan de desarrollo socioeconómico 2022, los resultados preliminares y la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico 2023 y muchos otros temas importantes, informó./.