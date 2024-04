El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , en el Foro. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Se inauguró hoy en Hanoi el Foro del Futuro de la ASEAN - unai iniciativa del de Vietnam-, con el tema "Construir una comunidad de la ASEAN de rápido crecimiento, sostenible y centrada en las personas”.Al dar la bienvenida a casi 500 delegados, el primer ministro anfitrión, Pham Minh Chinh, enfatizó que debatir y planificar el futuro se están volviendo más urgente que nunca.En la ocasión, el dirigente vietnamita se refirió a las tres tendencias estratégicas, a saber, la de competencia y separación cada vez más feroz entre las grandes potencias; de gran desarrollo de las nuevas tecnologías y la digitalización; y de crecimiento sostenible, inclusivo y verde.De acuerdo con Minh Chinh, en tal contexto, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a casi seis décadas de fundación y desarrollo, nunca ha obtenido una mejor posición que hoy y nunca ha enfrentado tantos desafíos como hoy.La ASEAN es el núcleo en la promoción del diálogo, la cooperación y el desarrollo; el foco de una serie de iniciativas de conectividad regional pero también de una feroz competencia estratégica.El papel central de la agrupación es ampliamente reconocido y la ASEAN es hoy el quinto mayor bloque económico del mundo, pero la diferencia en los niveles de desarrollo sigue siendo significativa y el nivel de cooperación y conectividad dentro del bloque es aún limitada, notificó.En ese sentido, Minh Chinh propuso a la ASEAN adoptar una visión estratégica integral, mejorar la iniciativa y la adaptabilidad para aprovechar oportunidades, resolver desafíos y desarrollarse de manera estable y sostenible.El jefe de Gobierno reiteró que después de casi tres décadas de participación en la ASEAN, Vietnam considera a la agrupación como una de sus principales prioridades en política exterior, de seguridad de defensa y económica; y ha realizado máximos esfuerzos por construir una Comunidad de la ASEAN unida y fuerte con un papel y una posición cada vez más importantes en la región y el mundo.El camino de desarrollo de Vietnam en el proceso de innovación e integración siempre está asociado con la ASEAN y el éxito del país indochino evidencia la estrategia de las políticas y directrices del Partido Comunista y el Estado de Vietnam en la construcción de tres elementos fundamentales: la construcción de la democracia socialista; el establecimiento de un Estado de derecho socialista; y el desarrollo de una economía de mercado con orientación socialista, remarcó.En la ocasión, Minh Chinh se refirió también a seis enfoques adoptados por Vietnam, entre ellos, la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de los lazos con otros países y de ser un amigo, socio confiable, miembro activo y responsable de la comunidad internacional por la paz y el desarrollo; y la política de defensa del "cuatro no": no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.En el mencionado proceso, Vietnam coloca a los pobladores en el centro y los considera como el centro, el sujeto, la meta, el motor y el recurso para el desarrollo; maximiza la inteligencia, el talento, las cualidades y la ética del pueblo vietnamita; y no sacrifica el progreso, la justicia social y seguridad social y el medio ambiente a cambio de crecimiento económico.Sin embargo, según Minh Chinh, Vietnam también enfrenta muchas dificultades y desafíos porque constituye un país en vías de desarrollo y tiene una economía en período de transición con una escala modesta, una alta apertura y una resiliencia limitada.Tales desafíos se consideran también los comunes que encaran muchos países de la ASEAN en su camino hacia el desarrollo, enfatizó.Por esa razón, Minh Chinh instó a la ASEAN a aplicar persistentemente un enfoque global, integral y para todas las personas para que la casa común de la ASEAN sea sólida en todas las circunstancias.Con el fin de materializar la visión de la ASEAN de alcanzar objetivos para 2045, entre ellos, la construcción de una Comunidad dinámica, cohesiva y resiliente, el dirigente vietnamita recomendó al bloque intensificar la solidaridad, la cooperación y la unidad en la diversidad, defendiendo el espíritu de independencia, resiliencia y autodeterminación estratégica de la ASEAN.Exhortó a promover el papel central de la ASEAN, a la par de respetar las diferencias, garantizar la armonía de intereses y mantener con firmeza los principios de la ASEAN sobre cuestiones de seguridad y desarrollo regional y mundial.Propuso también mejorar la confianza estratégica dentro de la ASEAN y en las relaciones con los socios; contribuir a prevenir conflictos; y mantener la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo.Sugirió que se mejoren la transformación digital y el desarrollo ecológico; se promuevan la innovación y el espíritu empresarial; y se renuevan los motores de crecimiento tradicionales y se creen nuevos sostenibles para la ASEAN en el futuro.El premier de Vietnam exhortó, por otro lado, a mejorar el desarrollo armonioso, sostenible e inclusivo, considerando a las personas como centro, sujeto, fuerza impulsora, recurso y objetivo del desarrollo; y a no sacrificar el progreso, la justicia social y el medio ambiente para perseguir los objetivos de crecimiento económico.Formuló también votos por fortalecer la movilización de todos los recursos sociales, especialmente los del modelo de asociación público-privada, creando avances estratégicos en cuestiones institucionales, recursos humanos, infraestructura y gobernanza nacional, y ayudando a la ASEAN a desarrollarse de manera rápida y sostenible.Reafirmó el compromiso de Vietnam de realizar máximos esfuerzos con los países miembros, socios y amigos de la ASEAN para unir fuerzas en aras de seguir cosechando éxitos, abriendo un nuevo futuro estratégico para una Comunidad de la ASEAN dinámica, autónoma y unida en la diversidad, contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.A su vez, el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, apreció la iniciativa del premier vietnamita de organizar el Foro en 2024, año en el que Laos asume la presidencia de la ASEAN./.