Le Minh Hoan, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, inspecciona la prevención de desastres y combate contra la IUU en la provincia de Phu Yen (Fuente: VNA)

Phu Yen, Vietnam (VNA) - Una delegación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, encabezada por el ministro Le Minh Hoan, realizó un viaje de trabajo a la provincia costera centro-sur de Phu Yen para inspeccionar la prevención de desastres y el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la localidad.





Al elogiar los esfuerzos de la provincia donde no se ha informado ningún caso de pesca ilegal desde 2019, Le Minh Hoan sugirió que Phu Yen continúe alentando a los pescadores a cumplir con la ley de pesca de 2017.





En cuanto al desarrollo de los sindicatos de pesca, el ministro destacó la necesidad de reorganizar el modelo de producción local mediante un cambio en la gestión de la pesca y la colocación de los pescadores locales en el centro de las actividades.





Nguyen Tri Phuong, subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que todos los barcos pesqueros locales que miden 15 metros o más y operan en áreas costeras han instalado dispositivos de rastreo.





Hasta ahora, Phu Yen ha establecido cinco sindicatos pesqueros, una cooperativa de pesca de atún de alta tecnología y 119 equipos de pesca en el mar, en los que participan casi mil barcos.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



El ministro también inspeccionó el sitio de erosión costera en la comuna de An Chan, distrito de Tuy An, solicitando que las autoridades locales tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la vida y las propiedades de las personas durante la temporada de lluvias.





Durante su viaje de trabajo, el ministro recorrió diversos modelos de desarrollo agrícola en la provincia y actualizó conocimientos sobre desarrollo agrícola y rural sostenible en un curso de capacitación para dirigentes y funcionarios locales./.

VNA