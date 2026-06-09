Instan a las ciudades de la ASEAN a liderar innovación y transformación digital

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió hoy a las ciudades de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desempeñar un papel de vanguardia en materia de innovación, transformación digital, ciencia y tecnología.



Durante una recepción en Hanoi a los delegados participantes en la Conferencia de Líderes de Ciudades de la ASEAN, celebrada en el marco del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, el dirigente parlamentario subrayó además la necesidad de impulsar el crecimiento verde y la transición energética, promover el desarrollo de ciudades sostenibles y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de los avances de la Comunidad, en consonancia con el principio de no dejar a nadie atrás.



En este contexto, valoró altamente la iniciativa de la conferencia, calificándola como un hito que reafirma el papel indispensable de las ciudades en la construcción de la Comunidad de la ASEAN. Según señaló, las urbes ya no son únicamente espacios de implementación de políticas nacionales, sino actores clave que contribuyen de manera directa a la materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Al reafirmar que la ASEAN continúa siendo una prioridad en la política exterior vietnamita, Tran Thanh Man destacó que la Asamblea Nacional respalda al Gobierno en el perfeccionamiento del marco jurídico para la integración internacional y la ejecución de los compromisos regionales.



Asimismo, indicó que, en el marco de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), el órgano legislativo mantiene una estrecha cooperación con los parlamentos de los países miembros para fortalecer la integración regional y promover políticas centradas en las personas y orientadas al bienestar común.



El dirigente expresó su confianza en que los resultados de la Conferencia de Líderes de Ciudades de la ASEAN se traduzcan en programas de cooperación concretos que contribuyan a la construcción de una comunidad regional resiliente, innovadora, sostenible y centrada en sus ciudadanos.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Durante el encuentro, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, presentó un informe detallado sobre los resultados de la conferencia, celebrada el pasado 8 de junio.



En representación de la ciudad anfitriona, destacó el significado especial del evento, al señalar que, por primera vez en el marco del AFF, los líderes municipales y locales de la ASEAN dispusieron de un foro específico para dialogar sobre cooperación y desarrollo urbano regional. A su juicio, esta iniciativa constituye un importante avance para incorporar las perspectivas de las ciudades a la agenda de la agrupación.



Respecto a los resultados alcanzados, Vu Dai Thang indicó que los debates se centraron en la transformación digital, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible. Los participantes coincidieron en que las ciudades no solo son motores del crecimiento económico, sino también actores fundamentales en la innovación, la adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia y la mejora de la calidad de vida de la población.



La conferencia también puso de relieve diversas experiencias exitosas en ámbitos como la transformación digital, la aplicación de la inteligencia artificial a la gobernanza urbana, el desarrollo de infraestructuras sostenibles, la movilidad verde y la gestión ambiental.



Por su parte, los representantes de las delegaciones participantes valoraron positivamente el foro como una plataforma eficaz para el intercambio de conocimientos y modelos exitosos de desarrollo, al tiempo que reafirmaron su compromiso de fortalecer la conectividad entre las ciudades de la región para avanzar hacia la materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045./.