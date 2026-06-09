Intercambios populares fortalecen los vínculos entre Vietnam y China

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a una delegación de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), encabezada por Xian Hui, vicepresidenta de su Comité Nacional.



Durante el encuentro, Tran Cam Tu expresó su agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo de China por la cálida y esmerada acogida brindada al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a su esposa y a la delegación de alto nivel vietnamita durante la reciente visita de Estado realizada al país vecino.



El dirigente destacó que el envío de una delegación de la CCPPC a Vietnam poco después de dicha visita demuestra la gran importancia que el Partido, el Estado y la CCPPC de China conceden a la implementación de los consensos alcanzados por los máximos líderes de ambas naciones. Asimismo, subrayó que este intercambio contribuye a reforzar los lazos entre las organizaciones sociopolíticas de los dos países y a consolidar la base social de las relaciones bilaterales.



Al reiterar que Vietnam otorga la máxima prioridad al fortalecimiento de los vínculos con China dentro de su política exterior, Cam Tu valoró positivamente los resultados de la cooperación entre el Frente de la Patria de Vietnam y la CCPPC, la cual ha contribuido al desarrollo de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y de la comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.



En ese sentido, propuso que ambas organizaciones continúen ampliando el intercambio de experiencias y se mantengan a la vanguardia en la aplicación efectiva de los acuerdos de alto nivel, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre los dos Partidos y países.



Cam Tu también informó sobre el éxito del XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam para el mandato 2026-2031, destacando especialmente las orientaciones estratégicas trazadas por el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, para las tareas de la nueva etapa.



Asimismo, sugirió intensificar el intercambio de experiencias en ámbitos como la participación en la construcción del Partido, la gobernanza nacional, la creación de consensos sociales, el desarrollo socioeconómico y la garantía del bienestar de la población.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, recibe a Xian Hui, vicepresidenta del Comité Nacional de la CCPPC. (Foto: VNA)



Por su parte, Xian Hui señaló que el principal objetivo de su visita es materializar los importantes consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos y países durante la exitosa visita a China del secretario general y presidente To Lam.



Coincidiendo con las propuestas planteadas por el anfitrión, afirmó que China concede gran importancia y prioridad al desarrollo de las relaciones con Vietnam bajo la orientación de los “Seis más”, que contempla el fortalecimiento de la confianza política, la cooperación en defensa y seguridad, los vínculos económicos, la base social de las relaciones, la coordinación multilateral y la adecuada gestión de las diferencias.



Al referirse a los resultados de la cooperación entre la CCPPC y el Frente de la Patria de Vietnam en los últimos años, Xian Hui destacó que la organización china continuará trabajando estrechamente con su contraparte vietnamita para promover el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo.



Añadió que ambas partes impulsarán además los intercambios entre diversos sectores sociales, especialmente entre las comunidades empresarial y científica, aprovechando las contribuciones de personalidades de distintos ámbitos para fomentar una cooperación más sustancial y fortalecer las bases sociales de las relaciones bilaterales./.