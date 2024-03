Foto de ilustración (Fuente:Internet)

Hanoi (VNA) - Se estima que la intrusión de agua salada en los ríos afectará unas 29 mil 260 hectáreas de arroz sembradas en áreas no zonificadas para el cultivo en el Delta de Mekong, en momentos en que la región entra en el pico de la temporada seca.Las áreas se encuentran en las provincias de Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang y Ca Mau, según el Departamento de Recursos Hídricos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Los agricultores del delta sembraron 1,49 millones de hectáreas de arroz en la cosecha de arroz de invierno-primavera y hasta ahora han cultivado 575 mil hectáreas.La región -considerada la mayor productora de arroz, frutas y mariscos del país- ha tomado varias medidas para hacer frente a la intrusión de agua salada y la falta de agua para riego desde el comienzo de la estación seca, para mitigar sus impactos en la agricultura y la vida de las personas.Las 12 provincias del delta y la ciudad de Can Tho han mejorado y construido presas y esclusas para prevenir el agua salada, dragado canales de riego para almacenar más agua y alentado a los agricultores a almacenar agua para riego y uso doméstico.También, crearon cronogramas de siembra de arroz en cada localidad e instruyeron a los agricultores a seguirlos para evitar lo peor de la intrusión de agua salada.Según el Departamento, la intrusión de agua salada en la actual estación seca (entre noviembre y abril) es peor de lo normal.Se estima que una salinidad de cuatro gramos por litro se produce entre 50 y 60 kilómetros río arriba durante los períodos de marea alta.La mayoría de los cultivos sólo pueden soportar un máximo de un gramo por litro.La dirección ha advertido a las localidades que refuercen el control de los recursos hídricos y la intrusión de agua salada para adoptar medidas preventivas.Las autoridades locales han advertido a los agricultores que no siembren arroz en zonas propensas al agua salada y que sólo comiencen a sembrar cuando llueva y haya suficiente agua dulce disponible.Las provincias han operado eficientemente obras de riego para almacenar agua en canales, lagos y estanques de riego.A la vez, han tomado medidas para suministrar agua a los hogares y ayudarlos a almacenarla para su uso diario.En la provincia de Ca Mau, unos 12 mil hogares se enfrentan a la escasez, según su Centro de Agua Limpia Rural y Saneamiento Ambiental./.