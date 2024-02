Hanoi (VNA)- Como uno de los 14 miembros fundadores del , lanzado por Estados Unidos en mayo de 2022, Vietnam ha mostrado al mundo sus ambiciones de ir más allá de las meras ganancias económicas, con un mayor acceso al mercado y aranceles reducidos.Al unirse al Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF), el nuevo marco de cooperación económica de alto nivel con la participación de potencias fuertes como Estados Unidos y otros países del Indo-Pacífico, podría ayudar a Vietnam a superar numerosos desafíos planteados por la ralentización de la economía global. Según Carl Thayer, profesor emérito de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Canberra),“Vietnam correrá el riesgo de quedarse atrás a menos que aproveche la oportunidad de unirse al IPEF y fortalecer sus capacidades, especialmente en el contexto de la cuarta revolución industrial, la economía digital y las cadenas de suministro en evolución”, enfatiza Thayer.Además, la colaboración con Estados Unidos podría potencialmente facilitar o contribuir a que Vietnam alcance el estatus de economía de mercado, que aún no ha recibido y, por lo tanto, el IPEF sería una gran ayuda para los productos vietnamitas, haciéndolos aún más asequibles para ingresar al mercado estadounidense, agrega.Mientras tanto, el profesor Stephen Nagy de la Universidad Cristiana Internacional (Tokio) comparte la opinión de Thayer y también destaca aún más la importancia del IPEF para fortalecer la integración dentro de la ASEAN, ya que Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia ya son signatarios de este marco.Además de aumentar los intercambios comerciales entre los estados miembros de la ASEAN y promover el intercambio de normas para el comercio y el compromiso económico dentro del bloque, el IPEF ayudaría a Vietnam a abordar muchos problemas emergentes, como el cambio climático, la resiliencia de la cadena de suministro, la transición a la energía limpia e incluso la lucha contra la corrupción.En noviembre de 2023 en San Francisco, el presidente Vo Van Thuong dejó claro en su discurso en la sesión de debate del diálogo de APEC que Vietnam consideraba la respuesta al cambio climático una prioridad máxima en la política de desarrollo nacional y que el país estaba firmemente comprometido con emisiones netas cero para 2050, reducción de emisiones de metano, protección forestal y transición a energías limpias.Por lo tanto, los cuatro pilares claves del IPEF encajan perfectamente con las ambiciones de Vietnam.Tras señalar que Vietnam es muy vulnerable al cambio climático, siendo la zona más afectada el delta del Mekong, el profesor Nagy, evaluó que el pilar de economía limpia del IPEF , con la participación de dos potencias de tecnología verde como Estados Unidos y Japón, le ha parecido muy atractivo a Vietnam, ya que ayudará al país a acelerar su transición verde para establecer una economía ambientalmente más sostenible, eficiente y resiliente.Según el Banco Mundial, sin medidas de mitigación adecuadas, Vietnam podría enfrentar importantes pérdidas económicas debido al cambio climático. Para 2050, el país podría experimentar una pérdida anual de aproximadamente entre el 12% y el 14,5% de su PIB, mientras que hasta un millón de personas podrían estar expuestas a la pobreza extrema para 2030.Además, unirse al IPEF creará una plataforma para una cooperación más profunda entre los signatarios, lo cual significa que ofrecerá oportunidades a Vietnam como centro de fabricación en la cadena de suministro global.Amitendu Palit, investigador principal del Instituto de Estudios del Sur de Asia de la Universidad Nacional de Singapur, cree que Vietnam se ha convertido en un destino muy atractivo para las empresas que operan en la región del Indo-Pacífico, particularmente aquellas de los países miembros del IPEF, que buscan en la nación indochina como un lugar favorable para expandir sus actividades de la cadena de suministro."La capacidad de Vietnam para proporcionar mano de obra capacitada para operaciones industriales específicas, una atmósfera favorable a los inversores y buenas relaciones exteriores pueden convertirlo en un lugar muy importante para la reorganización de cadenas de suministro críticas en el IPEF", evalúa Palit.Según el profesor Thayer, la participación en el IPEF también abre posibilidades para que Vietnam avance más allá de su papel actual de ensamblar y empaquetar chips de computadora en semiconductores. En la próxima década, Vietnam puede esforzarse por convertirse en un innovador y líder en el diseño y adición de valor a los chips de computadora.A través del IPEF, Vietnam puede obtener acceso a experiencias, tecnología, capacitación y marcos legales, que contribuirán a la mejora de las habilidades laborales y las capacidades tecnológicas.En cuanto al pilar de economía justa del IPEF, creará igualdad de condiciones para promover la transparencia y la competencia equitativa. Este aspecto facilitará una mayor inversión y mejorará la ventaja competitiva de los participantes.Tran Thi Thuy Linh, profesora de la Academia Diplomática de Vietnam que ha realizado una investigación sustancial sobre el IPEF, dijo que participar en el pilar de economía justa del IPEF podría brindarle a Vietnam oportunidades para mejorar la transparencia, el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica, dado que Vietnam ha luchado durante mucho tiempo para crear un sistema tributario eficaz y mecanismos anticorrupción.De hecho, Vietnam ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción gracias a una fuerte determinación de todo el sistema político. Sin embargo, los expertos reconocen que todavía queda mucho trabajo por delante para que el país se ponga al día con este pilar. Se requiere tiempo y esfuerzos adicionales para implementar reformas integrales, fortalecer los marcos regulatorios, mejorar la gobernanza de arriba a abajo y promover la igualdad de condiciones para las empresas.IPEF: abriendo camino hacia el futuroEn pocas palabras, los expertos consideran que el marco económico liderado por Estados Unidos pretende crear un mecanismo que garantice un entorno compartido de alto nivel y fomente beneficios mutuos para todos los miembros. Pero los expertos advierten a los países interesados que unirse al IPEF es como zambullirse en el océano donde los nadadores deben ser lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Con tal de prosperar en la economía global, la fortaleza y la resiliencia son vitales para todos los participantes, y Vietnam no es ajeno.Phan Cao Nhat Anh, subdirector general del Instituto Vietnamita de Estudios de la India y del Sudoeste Asiático (VIISAS), dependiente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS), afirmó que la participación del país indochino en las negociaciones del IPEF tiene como objetivo movilizar recursos óptimos nacionales y extranjeros para la construcción y desarrollo nacional; pero debe ser prudente para garantizar que el nuevo compromiso sea coherente con los intereses nacionales y la estrategia integral de desarrollo.Según Nhat Anh, hasta ahora se ha avanzado mucho en el marco económico liderado por Estados Unidos, y se han completado negociaciones sobre tres pilares: cadena de suministro, economía limpia y economía justa. Sin embargo, una serie de cuestiones siguen sin resolverse en la categoría de comercio, como los diferentes intereses de las distintas economías, que requieren mayores esfuerzos activos para lograr un consenso.También, será difícil llegar a un consenso con los socios del IPEF si Vietnam establece estándares bajos para las cuestiones ambientales y laborales. "Es crucial que Vietnam mantenga sus esfuerzos para mejorar la calidad de la mano de obra y perfeccionar los marcos regulatorios e institucionales relacionados con el comercio digital", dijo Nhat Anh.En cuanto al pilar comercial del IPEF, el profesor Thayer comentó que tiene muchos aspectos sin resolver, especialmente normas laborales, normas medioambientales y cuestiones de cumplimiento, sin mencionar la cuestión sensible que consiste en determinar el curso de acción si un miembro no cumple con sus obligaciones.Subrayó que las normas laborales y medioambientales están sujetas a un acuerdo mutuo. Esto implica una compensación para beneficio mutuo. Dado que el IPEF no es un acuerdo multilateral de libre comercio y que Estados Unidos no ofrece acceso al mercado, por eso, Estados Unidos necesitará ofrecer paquetes atractivos de capacitación, desarrollo de capacidades, asistencia técnica e inversión en infraestructura como incentivos para que países como Vietnam cubran los costos de las reformas de regulaciones nacionales.Thayer sugiere que Vietnam debe negociar con otros miembros del IPEF para lograr una aclaración de Estados Unidos sobre cómo se compensará a los países en desarrollo por los costos de cumplir con altos estándares laborales y ambientales.“La principal cuestión para Vietnam es aumentar el acceso al mercado estadounidense, ya sea bilateralmente o a través del IPEF, porque Estados Unidos no es miembro del CPTPP ni del RCEP”, señala Thayer.Bich Tran, una investigadora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D.C., está de acuerdo en este punto y dice que para los países constituye un desafío negociar el pilar comercial, ya que tienen diversas prioridades y capacidades.“Estándares más altos aumentarán los costos para las empresas. Además, sin acceso al mercado estadounidense, muchos países no ven el incentivo para ajustarse a tales estándares”, señala.Recomienda que Vietnam opte por no participar en el pilar comercial, pero se una a los otros tres, o considere estándares laborales y ambientales más altos requeridos bajo el pilar comercial como una forma de atraer inversiones futuras y unirse plenamente al marco.A medida que el IPEF continúa evolucionando, ya es hora de que Vietnam estudie a fondo el nuevo mecanismo, consulte y comparta información con los países relevantes para facilitar el proceso de negociación y acelerar la formación de un marco que traerá beneficios prácticos a su pueblo y contribuirá a la paz, estabilidad y prosperidad en la región y el mundo./.