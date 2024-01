El hito del cruce fronterizo se encuentra en el área de gestión del paso fronterizo internacional de Bo Y en el distrito de Ngoc Hoi, provincia de Kon Tum. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Ubicada en el norte de la Altiplanicie Occidental y la segunda más pequeña de esta región por superficie, la provincia de Kon Tum se acurruca en la ladera Oeste de la cordillera de Truong Son y es hoy día una gran atracción turística por su belleza prístina, enigmática e imbuida de la identidad cultural de las etnias autóctonas.

Según la Voz de Vietnam (VOV), en el idioma de los Bahnar, “Kon” significa “aldea”, y “Tum”, “lago”. El topónimo se refería a una aldea ubicada cerca de un lago adyacente al río Dak Bla, ahora la aldea de Kon Ko Nam en la ciudad de Kon Tum, cabecera provincial.

Kon Tum goza de un clima fresco durante todo el año y en cada una de sus dos estaciones –la lluviosa suele llegar en abril y la seca en diciembre– seduce a los visitantes de manera única. En enero los árboles del caucho cambian de hojas, en marzo las flores del café tiñen de blanco todas las plantaciones, mientras en noviembre y diciembre, los macizos y colinas locales se arropan de un resplandeciente color dorado de los girasoles silvestres. Estos meses finales del año también coinciden con la temporada de las festividades tradicionales de las minorías étnicas como Bahnar, Xo Dang, Gie Trieng y Brau.

Quienes lleguen a la provincia de Kon Tum tendrán la oportunidad de visitar numerosos lugares famosos de su homónima ciudad cabecera. Al presentarlos, Phan Thi Tu Uyen, una habitante dijo: “En el centro de la ciudad están la Casa episcopal de Kon Tum, la Catedral de madera y varias aldeas de turismo, conectados vía el puente colgante de Kon K’lo. Pueblan la zona muchos miembros de la etnia Bahnar. Dichas aldeas de turismo se enfocan en promover la cultura de la Altiplanicie Occidental y de Kon Tum en particular”.

Además de las centenarias obras arquitectónicas singulares de la ciudad de Kon Tum, se hallan destinos interesantes en otras localidades como el cruce de la Indochina, en el distrito de Ngoc Hoi, el único sitio en Vietnam donde “el canto del gallo puede oírse también en los vecinos países Laos y Camboya”; el paso fronterizo internacional de Bo Y, centro del Triángulo Vietnam-Camboya-Laos; la base militar H67, y la central hidroeléctrica de Ialy.

Conviene destacar el pueblo de Mang Den, cuya belleza se compara con la de Da Lat, ciudad de eterna primavera, que también se sitúa en la Altiplanicie Occidental. Nguyen Duc Doanh, un turista oriundo de Ciudad Ho Chi Minh, compartió: “Me sentí muy relajado conduciendo a Mang Den entre un bosque de pinos verdes. Cuando me bajé del coche, me conquistaron enseguida las brisas, el espacio y la atmósfera. Querría visitar lagos y cascadas y rendir homenaje a la estatua local de Nuestra Señora de Fátima. También me dio el gusto de recorrer las zonas residenciales para conocer mejor las costumbres allí”.



Junto con la naturaleza virgen, los turistas se fascinan por las singularidades culturales de los grupos étnicos locales, incluidos las melodías alegres tocadas con gongs y batintines, el baile colectivo “Xoang” alrededor de la parpadeante fogata y cuentos contados por los patriarcas de aldeas.

Numerosos aldeanos en Kon Tum vienen desarrollando el turismo en paralelo con la conservación y la promoción de los valores culturales. Las localidades han establecido sus propios equipos para la actuación de gongs y batintines o el baile “Xoang”. Organizan demostraciones del tejido de brocado en sus casas comunales en que pueden participar los huéspedes, lo cual también estimula la venta de esos productos.

Recientemente, la aldea de Vi Ro Ngheo, en el distrito de Kon Plong, ha sido reconocida como una de turismo comunitario y ha abierto sus puertas a los interesados en conocer la cultura de la etnia Xo Dang. El vicepresidente del Comité Popular distrital Pham Van Thang informó: “Movilizamos a cada familia a restaurar los valores culturales de su comunidad. Asignamos unos grupos al cultivo de verduras y otros a la producción de carne, en aras de dar a los visitantes un sabor rústico de la cocina local”.

Albergando las tradiciones históricas de larga data, el inmenso acervo cultural de las etnias autóctonas y la grandiosa naturaleza, la provincia de Kon Tum va consolidándose como un enclave turístico a ojos de los viajeros nacionales y extranjeros./.