Hanoi (VNA)- La etnia Chut es una de las comunidades menos pobladas en Vietnam, pero con una identidad cultural propia. Los distritos de Bo Trach y Quang Trach, en la provincia central de Quang Binh, donde se establece la mayoría étnica Kinh, o Viet, son identificados como la cuna de ese pueblo indígena.Según la genealogía de algunas familias vietnamitas de la región, los grupos Ruc y Sach, pertenecientes a la etnia Chut, han vivido en esta zona montañosa al menos 500 años.La etnia Chut está formada por cinco ramas, a saber Sach, May, Ruc, A Rem y Ma Lieng. Estos indígenas pertenecen al grupo lingüístico vietnamita - muong. Es uno de los 16 grupos étnicos con muy poca población en Vietnam.De acuerdo con la doctora Kim Ngoc, autora de muchos trabajos de investigación sobre la etnia Chut , esta comunidad fue mencionada por primera vez en medios de comunicación en 1905 por eruditos y misioneros franceses, como un grupo de personas que vivían esparcidas en montañas y cuencas altas del río Gianh. Lo llamaban Tac Cui, Cha Cui o U Mo.Más de cinco décadas después, en 1959, los guardias fronterizos vietnamitas revelaron que habían encontrado a un grupo de personas que cubrían sus cuerpos con corteza de árbol y taparrabos y que vivían una vida nómada, en cuevas.Según dio a conocer la doctora Kim Ngoc: “Las primeras investigaciones realizadas por los franceses se refirieron a una tribu llamada Ruc, o A Rem. Mientras, en otros documentos históricos mencionaron a la comunidad Sach, conocida como uno de los grupos locales de la etnia Chut, y esa comunidad ya se estableció en el lugar desde hace mucho tiempo. Según explicaciones, Sach es el nombre de un conjunto de antiguas aldeas donde residían esos indígenas, en valles estrechos. Los Sach también se denominaban Hung. Mientras tanto, los grupos de pobladores que vivían esparcidos en bosques que encontraron los franceses y fuerzas de guardia fronteriza de Vietnam en 1959, no llegaron a identificarlos como los Ruc, Ma Lieng o A Rem, pero sí como nativos de este país, que aunque hablaron una lengua extraña, pero comprensible”.Solo fue hasta el año 1973, cuando los grupos Sach, May, Ruc, A Rem y Ma Lieng fueron considerados como ramas de una misma etnia oficialmente llamada Chut, que en español significa “montañas altas”. Eso quiere decir que los Chut se consideraban dueños de la zona montañosa de Quang Binh . Pero cada rama optó por vivir en lugares distintos. Si el grupo Sach se estableció en valles relativamente llanos, cuyas tierras de arcilla mezcladas con el suelo aluvial de arroyos, eran favorables para el cultivo de maíz y otros cultivos, los May vivían en los lugares de convergencia cultural con otros grupos de la etnia Chut, la mayoría étnica Kinh y los laosianos en la región occidental. A su vez, los Ruc, acostumbrados a la vida nómada, habitaban cerca de bosques, y los Ma Lieng y los A Rem, en laderas pendientes de montes.Al respecto, la estudiosa Kim Ngoc dijo: “Actualmente, los Chut viven concentrados en aldeas formadas en valles estrechos, o en ecotonos, o zonas de transición del parque nacional de Phong Nha - Ke Bang, y en este caso para ir a sus parcelas tienen que caminar unos 10 kilómetros. Hay grupos que también viven al pie de las montañas. En general, viven del cultivo de arroz anegado, como los grupos Ma Lieng en Rao Tre y los Sach en Ruc Lan y Ma Ma Ca Tap. Para cultivar esa variedad de arroz tienen que buscar la manera de introducir agua a sus campos. Muy poca gente se dedica a la producción arrocera en parcelas creadas en montañas”.Por las características particulares de sus zonas de residencia, las viviendas de los étnicos Chut suelen levantarse en las laderas de las lomas, al pie de montañas, o cerca de manantiales de agua. Son estructuras muy simples, de dos techos, construidas con materiales disponibles del lugar como bambú y sus derivados, y cuyas piezas están conectadas por cuerdas y técnicas de entalladura.Los A Rem, Ma Lieng y May viven en palafitos, pero los Sach habitan en casas cimentadas sobre el suelo, de dos o tres compartimentos principales y dos más en ambos lados laterales. Para construir una nueva vivienda, el grupo Sach consulta a expertos de geomancia para escoger direcciones apropiadas de la puerta y de los pilares, que, según ellos, dan suerte y bendicen a sus residentes.Sobre este particular, la doctora Kim Ngoc aclaró lo siguiente: “Las casas de los Chut suelen tener dos zonas, una para dormir y la otra para la cocina. En la actualidad, el grupo Sach vive en casas de tierra, que forman parte de proyectos de vivienda del Estado; sólo los May y A Rem continúan viviendo en casas sobre pilares. Los Ma Lieng son los que aún mantienen estrictamente los principios ancestrales en cuanto a su vivienda. Anteriormente, vivían en chozas y campamentos, y en la zona que consideran sagrada sólo pueden ingresar los hombres. En el rincón más recóndito de la casa está la llamada columna fantasma, muy cercana de una pequeña ventana que, según la creencia ancestral, sirve de entrada para los espíritus. En ese pilar colocan una lámina de madera para hacer un altar. Aunque no ofrendan incienso, sí rinden culto a los muertos, especialmente a los que mueren por enfermedades o prematuramente”.Entre los cinco grupos de la etnia Chut, los Ruc son los que más tarde abandonaron la vida en cuevas. Después de 1957, este estilo fue desapareciendo a medida que se familiarizaron con la vida sedentaria, para establecerse en viviendas simples. Ahora, viven principalmente en aldeas ubicadas en Yen Hop y Mo O, compuestas por unas 20 familias. VNA/VOV