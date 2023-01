Una vendedora ambulante en la calle Hang Dao en 1940. (Foto: Harrison Forman/ Kinh te & Do thi)

Hanoi (VNA)-A lo largo de los siglos, las aceras de Hanói no solo han sido parte del paisaje urbano, sino que, lo que es más importante, también son exposiciones abiertas de los rasgos culturales de la capital que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.Cada capitalino tiene recuerdos de la acera. Sin embargo, no todos saben exactamente cuándo se construyeron las pasarelas por primera vez en la ciudad.La historia de la acera de HanoiSegún periodista, escritor y especialista en Hanoi, Nguyen Ngoc Tien, entre 1847 y 1883, Hanoi solo tenía unas pocas calles pavimentadas, donde residía una gran cantidad de chinos, entre ellos Phuc Kien o la actual calle Lan Ong, Quan Co Den- ahora Calle Ma May, y Hang Ngang. La mayor parte del resto eran todavía caminos de tierra.No había aceras ni zanjas de drenaje en el barrio comercial de “36 calles”. Cada vez que llovía, los caminos aquí estaban sumergidos bajo decenas de centímetros de agua, y los conductores de carruajes tenían que tocar una campana para que los peatones se mantuvieran alejados y no se salpicaran con lodo.En 1883, después de una reunión entre el comisionado de policía de Hanói y el gobernador Nguyen Huu Do, se usaron tejas rotas para pavimentar varias carreteras. Durante el mismo año, Bonnal, el primer superior francés residente en Hanói, inició políticas de reforma de las calles.En consecuencia, se reorganizó el área del lago Hoan Kiem (Espada Restituida). Se construyeron carreteras que rodean el lago, se ampliaron las vías que conectan el área de concesión de Don Thuy con el Barrio Antiguo y se comenzó a construir un barrio francés al este y al sur del lago. A fines de 1885, se completó la reforma de la calle Hang Kham, actualmente las calles Trang Tien y Hang Khay.El camino aquí fue ensanchado y asfaltado, mientras que las aceras en sus dos lados estaban pavimentadas, con árboles de flores de fénix plantados para dar sombra en el verano. Las aceras de Hang Kham fueron las primeras en Hanoi en occidentalizarse.Con el tiempo, se ampliaron las aceras en Hanoi. Bonnal también reformó el casco antiguo, ordenando a los vecinos que construyeran hileras de casas, no de paja, con zanjas de desagüe, enumerar el número de casa y construir aceras.El 12 de diciembre de 1889, Landes, alcalde de Hanoi, emitió un decreto de arrendamiento de aceras a los ciudadanos para abrir tiendas o cafeterías por 40 monedas el metro cuadrado. Las sumas recaudadas se destinaron a fondos de mantenimiento de aceras.A principios del siglo XX, a medida que surgían cada vez más hoteles de lujo alrededor del lago Hoan Kiem, los propietarios del hotel alquilaron espacios en las aceras para abrir cafeterías. Tanto los franceses que viven en Hanoi como los turistas de Europa disfrutaron tomando café mientras observaban las calles en estos cafés.El gobierno de esa época también promulgó reglamentos para el uso de las aceras. Las aceras en el barrio de las “36 calles” debían tener al menos tres metros de ancho, mientras que las de las calles al este y al sur del lago Hoan Kiem (Ngo Quyen, Le Phung Hieu, Hai Ba Trung, Hang Bai o Tran Hung Dao) tenían al menos cinco metros y como máximo 7,5 metros de ancho. Además, las aceras de 3, 5 y 7,5 metros de ancho están a 10, 15 y 20 centímetros por encima de la calzada, respectivamente. Del mismo modo, había regulaciones detalladas sobre la altura, las ventanas y los balcones de los edificios.La noble misión de la guerraCuando la región norte de Vietnam estaba bajo los ataques aéreos estadounidenses, la acera de Hanoi “emprendió una nueva misión”. Se instalaron refugios antiaéreos personales, tubos de concreto de seis a ocho metros cuadrados de ancho, debajo de las aceras para que la gente ingrese al escuchar las sirenas en la parte superior de la Gran Ópera.Al recordar este período, Dinh Dong Ha, un investigador no oficial de Hanoi, compartió que, alrededor del 5 de agosto de 1964, Estados Unidos lanzó los primeros ataques aéreos en la región norte. Los capitalinos fueron evacuados a otras localidades, dejando atrás una ciudad desolada con solo notas de papel en las puertas de las casas para los soldados o trabajadores que pasaban, que decían: "La llave se guarda en casa del líder del vecindario / Sr. X".El famoso fotógrafo alemán Thomas Billhardt tomó muchas instantáneas con temas de las calles de Hanoi durante este período, incluida la famosa foto de cuatro niños asomando la cabeza por un refugio antiaéreo en la acera del hotel Metropole en 1967.El libro “Historia del Comité del Partido de Hanoi 1930-2000” escribió que en la ciudad durante la guerra estadounidense, se cavaron refugios antibombas a lo largo de todas las calles y debajo de cada casa. Se informa que durante la guerra antiestadounidense se excavaron 40 mil refugios antiaéreos individuales y 9 mil búnkeres colectivos, suficientes para 90 mil personas.Todas las calles del centro de la ciudad de Hanoi tienen refugios antiaéreos personales. El hoyo se cavó directamente en la acera, lo suficiente para acomodar a una persona. Cada 20 metros, un pozo individual de este tipo se tambaleaba a ambos lados de la acera. Búnkers personales prefabricados con escoria de carbón, rematados con paja que protegen eficazmente a las personas contra la metralla.Hanoi también tiene un refugio antiaéreo bastante especial que se construyó parcialmente bajo tierra en el área del jardín de flores Ly Thai To hoy. La espaciosa bodega puede acomodar a decenas de personas y tiene acceso a la casa octogonal. Hoy, sobre ese sótano, han crecido árboles y edificios.En 1973, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de París, las tropas estadounidenses se retiraron de Vietnam y se restableció la paz en el norte, se llenaron los refugios. VNA/PCV