La vista desde arriba de la torre de pagoda Tuong Long . (Foto: petrotimes.vn)

Hanoi (VNA)- En Do Son, punto turístico de la ciudad portuaria de Hai Phong, se encuentra uno de los templos budistas más antiguos de Vietnam, entre los cuales está la torre de pagoda Tuong Long. Se trata de una verdadera obra maestra de la cultura y la arquitectura y un lugar ideal para los turistas de dentro y fuera del país.



Durante el reinado de la dinastía Ly (1010-1225), el budismo se convirtió en una religión principal del Estado por lo que se construyeron miles de monumentos budistas en todo el país, incluidas las torres de Bao Thien (ubicada en la capital de Thang Long-Hanoi) y Tuong Long, en Hai Phong. Estas fueron las obras más grandiosas de este tipo en Vietnam en aquel momento.



La pagoda-torre Tuong Long fue erigida en la cima de una montaña que culmina a 128 metros sobre el nivel del mar. Se trata de no solo un sagrado lugar de culto, sino también un observatorio para la defensa de la soberanía nacional. Según la leyenda, fue durante su estancia en Do Son que el emperador Ly Thanh Tong soñó con un dragón dorado. Luego decidió construir una torre de pagoda y llamarla Tuong Long, literalmente “Buen Dragón”.



Sobre la base de la antigua fundación del vestigio milenario, las autoridades locales erigieron su réplica en un amplio terreno de 2.000 metros cuadrados. Inaugurada en 2017, tras 10 años de construcción, la nueva torre está revestida con ladrillos cerámicos al estilo de la dinastía Ly. También se utilizaron para la decoración exterior azulejos de imposta en forma de crisantemos, flores de loto y limoneros.



En el interior se encuentra una estatua del Buda Amitabha, que se sienta sobre el trono de loto de piedra. El monje venerable Thich Quang Tung, presidente de la filial de la Junta Administrativa de la Sangha Budista de la ciudad de Hai Phong, dijo: “Queríamos restaurar esta obra cultural de nuestros antepasados. La torre de pagoda ahora conserva una estatua de bronce que data de la dinastía Ly, la cual sacaron del estanque. Su valor histórico es enorme. Los ladrillos del edificio están cubiertos con inscripciones y son del mismo tamaño que los de la antigua pagoda Phat Tich”.



Junto a la nueva torre de pagoda se encuentra una casa que alberga estelas y un lugar para servir a la excavación arqueológica que descubrió antigüedades de la década de 1080, como los azulejos y las estatuas de terracota. Cao Van Be, vicedirector del Centro de Gestión de Turismo y Vestigios de Do Son dejó saber: “La restauración de la torre de pagoda tiene como objetivo recordar a los vietnamitas en general y a los habitantes locales en particular, especialmente a las generaciones más jóvenes, sobre el proceso de construcción y defensa nacional de nuestros antepasados. Obviamente, este monumento tiene un valor histórico significativo para Do Son, en particular, y Hai Phong, en general”.



En el sitio, se instala un “árbol de los deseos” al pie de la torre. Allí los visitantes pueden colgar papeles con el objetivo de ver cumplido un deseo. Una turista procedente de Hanoi, compartió: “Mi familia ha llegado a Hai Phong varias veces, pero esta es la primera vez que visitamos este vestigio milenario. Supe que Tuong Long se construyó al mismo tiempo que la torre de la pagoda Bao An, en Hanói”.



Hoy en día, Tuong Long se ha convertido en un importante lugar de culto para los habitantes de Hai Phong y las localidades circundantes. Desde lo alto de la torre, los visitantes pueden experimentar el encantador panorama del mar de Do Son. Por la noche, el sitio está iluminado. Más que una obra maestra de la religión y la arquitectura, Tuong Long es un verdadero remanso de paz y serenidad. VNA/VOV

