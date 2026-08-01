Sociedad

Lam Dong intensifica medidas para atender recomendaciones de la CE sobre pesca IUU

Lam Dong intensifica acciones para corregir deficiencias sobre pesca IUU y cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea antes de septiembre.

Los delegados aportan ideas sobre soluciones clave para combatir la pesca IUU (Foto: VNA)
Los delegados aportan ideas sobre soluciones clave para combatir la pesca IUU (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lam Dong intensificará la implementación de medidas prioritarias para subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión Europea (CE) en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de cumplir las recomendaciones del organismo antes del 30 de septiembre de 2026.

Así se dio a conocer en una reunión celebrada la víspera por el Comité Directivo provincial para la lucha contra la pesca IUU, en la que se evaluaron los resultados alcanzados y se definieron las tareas prioritarias para el próximo período.

Según Nguyen Van Chien, subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente y subjefe del Comité Directivo, Lam Dong considera la lucha contra la pesca IUU una tarea política prioritaria para levantar la tarjeta amarilla impuesta por la CE y avanzar hacia una pesca responsable y sostenible.

En este sentido, las autoridades han reforzado la gestión de la flota pesquera, el control de las actividades de captura, la trazabilidad de los productos pesqueros y la sanción de las infracciones, en cumplimiento de las recomendaciones de la CE y de las directrices del Gobierno vietnamita.

Hasta la fecha, la provincia ha completado 14 de las 16 tareas asignadas por el Primer Ministro y los documentos relacionados, lo que representa el 87,5% del total, mientras que las dos restantes avanzan conforme al calendario previsto y ninguna presenta retrasos.

La gestión de la flota pesquera también ha registrado avances. Los ocho mil 176 buques pesqueros de la provincia están registrados y actualizados en la base de datos nacional del sector. El 99,42% de las embarcaciones de 15 metros de eslora o más cuentan con sistemas de monitoreo por satélite (VMS); el 91,3% dispone de licencia de pesca vigente y más del 91,4% posee certificado de inocuidad alimentaria.

Durante los primeros siete meses de 2026, se registraron 22 mil 446 entradas y 23 mil 569 salidas de embarcaciones en los puertos pesqueros de la provincia, mientras que la tasa de utilización del sistema electrónico de trazabilidad (eCDT) alcanzó casi el 100%.

No obstante, actualmente 954 embarcaciones, equivalentes al 11,65% de la flota, no reúnen las condiciones para operar debido principalmente al vencimiento de los certificados de inspección técnica, licencias de pesca o certificados de inocuidad alimentaria.

De aquí al 30 de septiembre, el Comité Directivo exigió a los organismos competentes y a las administraciones locales desplegar de manera decidida y coordinada las medidas necesarias para corregir plenamente las deficiencias señaladas por la CE, impedir que embarcaciones faenen ilegalmente en aguas extranjeras y reforzar las inspecciones y sanciones.

Van Chien instó a fortalecer la supervisión de las embarcaciones con riesgo de violar aguas extranjeras, asignar personal para detectar y prevenir posibles infracciones desde los puertos, gestionar estrictamente la flota, especialmente las embarcaciones que no cumplen las condiciones de operación, depurar la base de datos pesquera y prohibir la salida de los buques que no reúnan los requisitos legales.

Asimismo, las estaciones de guardia fronteriza deberán garantizar que el 100% de las entradas y salidas de embarcaciones se registren en el sistema eCDT, mientras que la administración de los puertos pesqueros continuará supervisando rigurosamente el movimiento de los buques y el desembarque de productos pesqueros./.

VNA
#Chống khai thác IUU #Gỡ thẻ vàng IUU #IUU #pesca IUU en Vietnam #tarjeta amarilla de la UE #Lam Dong
Seguir VietnamPlus

Lucha contra pesca ilegal

Noticias relacionadas

Ver más

Actuación artística en la ceremonia de clausura del Festival Infantil de los tres países Vietnam-Laos-Camboya. Foto: VNA

Festival infantil fortalece la amistad entre Vietnam, Laos y Camboya

El VIII Festival Infantil de los tres países Vietnam-Laos-Camboya 2026, bajo el lema “Un abrazo de amistad”, concluyó anoche con un programa de intercambio cultural y una ceremonia de clausura celebrada en Ciudad Ho Chi Minh, tras tres días de numerosas actividades de intercambio, experiencias y educación.

Imagen ilustrativa. (Fuente: baochinhphu.vn)

Vietnam aprueba programa nacional de protección infantil 2026-2030

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra firmó la Decisión No. 1415/QD-TTg, fechada el 28 de julio de 2026, del Primer Ministro, por la que se promulga el Programa Nacional de Protección Infantil y Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en violación de la ley para el período 2026-2030.

Explosión tras el terremoto en el centro comercial Aeon Mall en la prefectura de Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: Kyodo/VNA

Fallece trabajador vietnamita por terremoto en Japón

La Oficina de Gestión Laboral de la Embajada de Vietnam en Japón informó que, hasta la mañana del 29 de julio, el terremoto ocurrido la víspera en la prefectura de Kumamoto dejó un trabajador vietnamita fallecido y al menos un herido.