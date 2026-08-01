Lam Dong intensifica medidas para atender recomendaciones de la CE sobre pesca IUU

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lam Dong intensificará la implementación de medidas prioritarias para subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión Europea (CE) en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de cumplir las recomendaciones del organismo antes del 30 de septiembre de 2026.



Así se dio a conocer en una reunión celebrada la víspera por el Comité Directivo provincial para la lucha contra la pesca IUU, en la que se evaluaron los resultados alcanzados y se definieron las tareas prioritarias para el próximo período.



Según Nguyen Van Chien, subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente y subjefe del Comité Directivo, Lam Dong considera la lucha contra la pesca IUU una tarea política prioritaria para levantar la tarjeta amarilla impuesta por la CE y avanzar hacia una pesca responsable y sostenible.



En este sentido, las autoridades han reforzado la gestión de la flota pesquera, el control de las actividades de captura, la trazabilidad de los productos pesqueros y la sanción de las infracciones, en cumplimiento de las recomendaciones de la CE y de las directrices del Gobierno vietnamita.



Hasta la fecha, la provincia ha completado 14 de las 16 tareas asignadas por el Primer Ministro y los documentos relacionados, lo que representa el 87,5% del total, mientras que las dos restantes avanzan conforme al calendario previsto y ninguna presenta retrasos.



La gestión de la flota pesquera también ha registrado avances. Los ocho mil 176 buques pesqueros de la provincia están registrados y actualizados en la base de datos nacional del sector. El 99,42% de las embarcaciones de 15 metros de eslora o más cuentan con sistemas de monitoreo por satélite (VMS); el 91,3% dispone de licencia de pesca vigente y más del 91,4% posee certificado de inocuidad alimentaria.



Durante los primeros siete meses de 2026, se registraron 22 mil 446 entradas y 23 mil 569 salidas de embarcaciones en los puertos pesqueros de la provincia, mientras que la tasa de utilización del sistema electrónico de trazabilidad (eCDT) alcanzó casi el 100%.



No obstante, actualmente 954 embarcaciones, equivalentes al 11,65% de la flota, no reúnen las condiciones para operar debido principalmente al vencimiento de los certificados de inspección técnica, licencias de pesca o certificados de inocuidad alimentaria.



De aquí al 30 de septiembre, el Comité Directivo exigió a los organismos competentes y a las administraciones locales desplegar de manera decidida y coordinada las medidas necesarias para corregir plenamente las deficiencias señaladas por la CE, impedir que embarcaciones faenen ilegalmente en aguas extranjeras y reforzar las inspecciones y sanciones.



Van Chien instó a fortalecer la supervisión de las embarcaciones con riesgo de violar aguas extranjeras, asignar personal para detectar y prevenir posibles infracciones desde los puertos, gestionar estrictamente la flota, especialmente las embarcaciones que no cumplen las condiciones de operación, depurar la base de datos pesquera y prohibir la salida de los buques que no reúnan los requisitos legales.



Asimismo, las estaciones de guardia fronteriza deberán garantizar que el 100% de las entradas y salidas de embarcaciones se registren en el sistema eCDT, mientras que la administración de los puertos pesqueros continuará supervisando rigurosamente el movimiento de los buques y el desembarque de productos pesqueros./.

VNA