Ninh Binh, Vietnam (VNA)- El Complejo Paisajístico de Trang An , ubicado en esta provincia norvietnamita, pondrá en prueba piloto el servicio de kayak con el fin de estimular la demanda doméstica.Se trata de una actividad turístico-deportiva práctica destinada a crear un avance en la diversificación de los productos de la industria sin humo de la localidad, en ocasión del Año del Turismo Nacional 2020, que se efectúa bajo el tema “Hoa Lu, otrora milenaria capital”.Al navegar en kayak, los visitantes gozan de la oportunidad de apreciar el paisaje natural de Trang An, que recorre a lo largo de un río rodeado de majestuosas montañas de piedra caliza.Según la Junta de Gestión del Complejo Ecoturismo de Trang An, en los primeros días del lanzamiento del programa se ofrecerán experiencias gratuitas en canoa a 100 turistas, preferiblemente jóvenes./.