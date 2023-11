Le Duc Canh, director general adjunto de Vietnam Airlines y Caroline Nyamayemombe, representante principal interina de ONU Mujeres, firmaron un compromiso de participar en actividades basadas en principios para empoderar a las mujeres. (Foto nhandan.vn)

Hanoi (VNA) La ceremonia de lanzamiento del Mes de Acción por la Igualdad de Género y la prevención y respuesta a la violencia de género en 2023 se llevó a cabo hoy en Hanoi.El evento, organizado por el Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas en el país indochino y la aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines, contó con la participación de más de 500 delegados en representación de ministerios, departamentos, agencias gubernamentales, las Naciones Unidas, embajadas y organizaciones no gubernamentales, entre otros.En su intervención en la ceremonia, el ministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Dao Ngoc Dung, afirmó los compromisos de Vietnam de garantizar la igualdad de género, en general y aumentar el empoderamiento de las mujeres, en particular, al mismo tiempo que enfatizó el importante papel de las comunicaciones en materia de igualdad de género.Para resolver la desigualdad de género en Vietnam, Dao Ngoc Dung subrayó que además de las leyes, políticas y programas para garantizar la seguridad social, se identifica como tarea y solución el trabajo de comunicación.Lo más importante es crear conciencia, cambiar comportamientos, contribuir a eliminar los prejuicios y avanzar hacia el logro de una igualdad sustantiva de género, resaltó.La implementación del Programa de Comunicación sobre Igualdad de Género hasta 2030 y el Mes de Acción por la Igualdad de Género y la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género desde 2016 hasta la actualidad han creado efectos positivos, atrayendo la atención de las personas, agencias y organizaciones, contribuyendo a crear conciencia, cambiar comportamientos y acortar la brecha de género en la mayoría de los campos.Pauline Tamesis, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam, indicó que la pandemia de COVID-19, el cambio climático, los desastres naturales, las guerras y los conflictos aumentan la violencia de género y empeoran las dificultades económicas de los hogares.Para minimizar su impacto, invertir en trabajo de prevención es esencial, ya que no sólo ayuda a las mujeres, los niños y las familias, sino que también hace que las economías nacionales sean más saludables y sostenibles, agregó.Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Vietnam Airlines , Dang Ngoc Hoa, destacó que la compañía quiere unirse para mejorar la conciencia, promover acciones por la igualdad de género en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible común.Durante los últimos años, el Partido y el Estado de Vietnam siempre se esfuerzan por implementar medidas para garantizar la seguridad social, promover la igualdad de género y prevenir y responder a la violencia de género , especialmente la violencia contra las mujeres y los niños.El Mes de Acción, que dura del 15 de noviembre al 15 de diciembre de cada año, hace un llamado a toda la población a implementar medidas concretas para promover la igualdad de género, prevenir y responder a todas las formas de discriminación y violencia de género.Después de siete años de implementación (de 2016 a 2022), más de 10 millones de personas han obtenido acceso a los mensajes del programa, contribuyendo a aumentar su conciencia sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia de género./.