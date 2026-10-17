Economía

Lanzan plataforma de IA para impulsar las marcas empresariales

La VCCI y el Grupo Chicilon presentan NEX Brain™, una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a las empresas a analizar mercados, desarrollar marcas, optimizar campañas y mejorar el retorno de sus inversiones.

Las empresas pudieron experimentar la funcionalidad de conexión táctil de la plataforma durante el evento. Foto: VNA
Las empresas pudieron experimentar la funcionalidad de conexión táctil de la plataforma durante el evento. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), en colaboración con el Grupo Chicilon, presentó aquí NEX Brain™, una plataforma basada en inteligencia artificial (IA) destinada a ayudar a las empresas a desarrollar sus marcas, optimizar sus estrategias de marketing y mejorar la eficiencia de sus inversiones.

En un contexto de creciente competencia y rápidos cambios en los hábitos de consumo, las tecnologías digitales permiten a las empresas analizar el mercado, comprender mejor a los clientes y evaluar los resultados de sus campañas.

Sin embargo, disponer de más datos no garantiza necesariamente decisiones más rápidas y precisas, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que afrontan limitaciones financieras, tecnológicas y de personal especializado.

Hoang Quang Phong, vicepresidente de la VCCI, señaló que la IA se está incorporando a numerosas actividades empresariales, desde la producción y la gestión operativa hasta la atención al cliente y el desarrollo de marcas. En su opinión, las herramientas de análisis de datos y planificación estratégica pueden ayudar a las empresas a optimizar recursos y mejorar sus resultados de marketing.

Por su parte, Bui Quy Phong, vicepresidente del Club de Directores de Ventas y Marketing de Vietnam (CSMO), destacó que los consumidores recurren cada vez más a la IA para buscar información, consultar productos y descubrir marcas. Por ello, las empresas deben adaptar sus estrategias a estas nuevas formas de interacción.

Añadió que, más allá de elegir una herramienta tecnológica concreta, resulta esencial cambiar la mentalidad y actualizar continuamente los conocimientos.

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En la ceremonia de lanzamiento de la plataforma de crecimiento de marca NEX Brain. Foto: VNA


Según Guo Zhi Feng, presidente del Consejo de Administración de Chicilon, NEX Brain™ integra el análisis de marca y mercado, la identificación de oportunidades de crecimiento, la planificación estratégica, el desarrollo de campañas y la medición de resultados. La plataforma busca ayudar a las empresas a identificar las necesidades de los consumidores, seleccionar los canales de comunicación adecuados y mejorar el retorno de sus inversiones.

Afirmó que Chicilon seguirá colaborando con empresas, consultoras, agencias y socios especializados para probar la plataforma en situaciones reales y perfeccionarla a partir de sus experiencias y comentarios.

La iniciativa se enmarca en las resoluciones No. 57-NQ/TW y No. 68-NQ/TW del Buró Político de Vietnam, que promueven, respectivamente, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como el fortalecimiento de la economía privada.

La VCCI reafirmó su compromiso de apoyar la transformación digital, mejorar la gestión empresarial y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas para reforzar la competitividad y promover la integración internacional./.

VNA
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