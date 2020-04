Hanoi (VNA)- La versión en inglés de “Ghen Co Vy”, canción vietnamita que promueve las medidas preventivas contra la epidemia causada por el nuevo tipo de coronavirus COVID-19 ), fue lanzada oficialmente hoy.En un esfuerzo por no dejar a nadie atrás, la nueva pieza, titulada #EndCoVCoverChallenge, cuenta también con una interpretación en lengua de señas, auspiciada por el Ministerio de Salud de Vietnam (MSV) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).La canción fue publicada en la página oficial del MSV (https://ncov.moh.gov.vn), y en los canales en Youtube del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y Ambiental (NIOEH), de los cantantes Min y Erik, así como de la influencer Chau Bui. Ghen Co Vy ", pieza interpretada por "Ghen" (Celos), es un popular producto musical conjunto de los cantantes de pop Min y Erik, el compositor Khac Hung y el MSV, con el objetivo de reforzar la confianza de la comunidad, así como promover el cambio de hábitos cotidianos para prevenir el contagio de la enfermedad./.