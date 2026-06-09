Medio ambiente

Liberan una rara tortuga verde en su hábitat natural en Quang Tri

Una tortuga verde protegida fue rescatada y liberada en la playa de Cua Viet, en Quang Tri, Vietnam, tras ser encontrada atrapada en redes de pesca cerca de la isla de Con Co.

Tras someterse a un chequeo médico por parte del personal de la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de la Isla Con Co, la tortuga marina fue liberada de nuevo en su hábitat natural en presencia de residentes locales y turistas. (Foto: VNA)
Tras someterse a un chequeo médico por parte del personal de la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de la Isla Con Co, la tortuga marina fue liberada de nuevo en su hábitat natural en presencia de residentes locales y turistas. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) – Una tortuga verde, especie marina rara y protegida, fue devuelta a su hábitat natural en la playa de Cua Viet, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, gracias a la coordinación entre las autoridades locales, la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de la isla de Con Co, las fuerzas competentes y la comunidad local.

El ejemplar fue hallado el día anterior por un pescador de la comuna de Cua Viet mientras realizaba faenas de pesca en aguas cercanas a la isla de Con Co. La tortuga había quedado atrapada en una red de pesca a la deriva.

Tras liberarla cuidadosamente, el pescador la trasladó a tierra firme, verificó su estado de salud y notificó de inmediato a las autoridades locales para garantizar su protección.

Con un peso aproximado de tres kilogramos y un caparazón de unos 32 centímetros de largo por 23 de ancho, la tortuga fue examinada por especialistas de la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de la isla de Con Co antes de ser liberada nuevamente en el mar, en presencia de residentes y turistas.

La tortuga verde, cuyo nombre científico es Chelonia mydas y conocida en Vietnam como vich, está catalogada como una especie rara y protegida por la legislación vietnamita. Asimismo, figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y está incluida en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que subraya la importancia de su conservación./.

VNA
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