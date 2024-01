Un acto de entrega de libros a la librería Dang Thuy Tram en la aldea Khe Ngoai 3, del distrito de Me Linh. (Foto: VOV)

Hanoi (VNA)- La librería Dang Thuy Tram en Hanoi, inaugurada a finales de 2023, en la casa cultural ubicada en el distrito de Me Linh constituye el séptimo espacio de este tipo en todo Vietnam, que favorece la lectura de los amantes de la literatura, según la Voz de Vietnam (VOV).



El nombre de la librería proviene de una gran figura revolucionaria, quien desde joven luchó incansablemente por la independencia del país. La doctora mártir Dang Thuy Tram nació en 1942 en Hanoi; fue hija de una familia con larga tradición en el campo de la medicina, residente en la ciudad imperial de Hue. Falleció a los 28 años durante una batalla por la liberación nacional, la cual tuvo lugar en el distrito de Duc Pho, perteneciente a la provincia central de Quang Ngai.

El proyecto “Librería Dang Thuy Tram” inició desde el principio del año pasado bajo la dirección del Consejo del Linaje Dang en Vietnam, en colaboración con la organización “Corazón del Soldado”, la Revista del Medio Ambiente y Asuntos Urbanos dl país, el club “Por siempre 20 años” y el Museo de la Mujer de Vietnam. Se trata de una iniciativa comunitaria, la cual se lanzó a propósito de brindar apoyos a las escuelas en la preparación de materiales didácticos y fomentar el hábito de leer entre los jóvenes.

Sobre esta significativa iniciativa, el escritor Dang Vuong Hung, presidente de la organización “Corazón del Soldado” y al mismo tiempo, el fundador del proyecto “Librería Dang Thuy Tram”, dejó saber: "Aspiramos a fomentar la cultura de la lectura y, al mismo tiempo, difundir el espíritu eterno de la juventud de la doctora y mártir Dang Thuy Tram, quien es una heroína de gran influencia para los jóvenes. La librería es dinámica, lo que significa que se actualizará frecuentemente con nuevas lecturas y estará siempre abierta. Invitamos a autores y personalidades históricas a intercambiar ideas, tener conversaciones y otorgar premios a los lectores inteligentes, regalándoles libros que puedan cambiar sus vidas. Aunque el proyecto todavía se encuentra en etapa experimental, se han logrado abrir 6 librerías Dang Thuy Tram en escuelas de diferentes provincias en todo el país, como Bac Ninh, Bac Giang, Lang Son, Tra Vinh, Ninh Binh y Ciudad Ho Chi Minh. Esta es la séptima. Pronto se finalizarán dos espacios de literatura de Dang Thuy Tram en la provincia central de Quang Ngai, la tierra donde la heroína sacrificó su vida por la causa nacional".

En la casa comunal de la aldea de Khe Ngoai 3, perteneciente a la comuna de Van Khue, la librería Dang Thuy Tram consta de más de 100 libros variados junto a otros equipamientos de apoyo para la lectura.

Al respecto, Nguyen Van Thuan, rector de la escuela secundaria de Van Khe, dijo: “Desde que se concretó la idea de abrir una librería Dang Thuy Tram en nuestro establecimiento, hemos estado colaborando con las autoridades de la comuna de Van Khe para el asesoramiento de la selección de libros adecuados tanto para los pobladores, como para nuestros estudiantes. Son libros muy buenos y útiles. Cuando disponen de tiempo libre, cualquiera puede venir aquí para sumergirse en el mundo de la lectura de amplias temáticas, desde la cultura, la sociedad, la historia y otras sobre nuestro país. Este también es un espacio ideal para que los alumnos vienen a terminar sus tareas”.

Para muchos estudiantes la apertura de la librería Dang Thuy Tram ha despertado y fomentado su amor por la patria. Asimismo, en este espacio, los jóvenes tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre la historia de vida y los méritos de la doctora Dang Thuy Tram.

Tran Thi Phuong Thu, una de los alumnos de la escuela secundaria de Van Khue expresó: “La librería Dang Thuy Tram cuenta con muchos libros interesantes, pero el que más me impactó fue el libro sobre la guerra de Vietnam. Estos libros me han ayudado a comprender cómo se desarrolló la guerra en Vietnam y a apreciar aún más a los héroes mártires, incluyendo a la mártir Dang Thuy Tram. Me encanta leer libros sobre ella”.

El rincón de lectura de Dang Thuy Tram también ofrece a los estudiantes la oportunidad de acceder a libros enriquecedores. Además, promueve y difunde el hábito de la lectura. Le Minh Nguyet, estudiante de la Escuela Secundaria de Văn Khe, comentó: "Aquí puedo leer muchos tipos de libros. Prefiero temas de geografía, literatura, matemáticas... para ayudarme con mis estudios y reforzar mis conocimientos".

El proyecto "Librería Dang Thuy Tram" ha propuesto como objetivo abrir al menos 15 establecimientos durante tres años, del 2023 a 2025. Cada una posee un valor de entre 100 y 150 millones de dong (alrededor de 4.100 a 6.200 dólares) y se financia a través de recursos de la sociedad, para ser entregadas a escuelas, centros culturales y hospitales, entre otros, en todo el país. En aquellos lugares que ya cuentan con una librería Dang Thuy Tram en funcionamiento están dispuestos a enviar más libros en caso de que lo soliciten./.