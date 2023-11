Hanoi (VNA) – El presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Do Van Chien, envió un mensaje de felicitación a la recién electa presidenta del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria de Camboya (SFDCM), Samdech Kitisangahak Bandith Men Sam An.En su mensaje a Men Sam An, que también es vicepresidenta del Partido Popular de Camboya y asesora suprema del rey de Camboya, Do Van Chien repasó la cooperación ampliada y fructífera entre el Comité Central del FPV y el Consejo Nacional del SFDCM, y expresó su convicción que Men Sam An lidere el Consejo para crecer aún más y cosechar más logros.También, sugirió que Men Sam An preste mayor atención a las relaciones entre las dos organizaciones, contribuyendo a consolidar la excelente cooperación y la tradicional amistad entre los dos países./.