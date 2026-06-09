Líder parlamentario de Vietnam aboga por una estrategia a largo plazo sobre donaciones de sangre

Hanoi (VNA) - Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio), el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy en Hanoi a la ceremonia de homenaje a los 100 donantes voluntarios de sangre más destacados a nivel nacional en 2026.



El evento fue organizado de forma conjunta por el Comité Directivo Nacional para la Movilización de la Donación Voluntaria de Sangre, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja de Vietnam.



Al intervenir en la cita, Thanh Man destacó que la donación de sangre no es solo una acción humanitaria noble, sino una prueba viva de la tradición de solidaridad del pueblo. Cada unidad de plasma compartida representa una oportunidad de supervivencia para miles de pacientes en estado crítico, un acto de responsabilidad ciudadana y una contribución práctica a la salud pública.



El líder del Legislativo expresó su profunda emoción al conocer que entre los homenajeados figuran personas que han donado sangre centenares de veces, familias con tres generaciones de participación activa, voluntarios que viajan largas distancias a cualquier hora para salvar vidas y también ciudadanos extranjeros.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, elogió el compromiso de los donantes y los esfuerzos de los ministerios, sectores, localidades y medios de comunicación en la promoción de este movimiento.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, honra a donantes voluntarios de sangre más destacados a nivel nacional en 2026. (Foto: VNA)



Para garantizar el desarrollo sostenible de esta campaña, Tran Thanh Man afirmó que la Asamblea Nacional y sus órganos continuarán revisando y perfeccionando las políticas y leyes relacionadas con la salud, el trabajo humanitario y la donación voluntaria. Lo anterior busca asegurar los máximos beneficios para los donantes, además de crear condiciones favorables para que las actividades humanitarias se desarrollen de manera transparente y eficiente.



Asimismo, Thanh Man instó al sector de la salud y las agencias pertinentes a diseñar una estrategia a largo plazo sobre la donación humanitaria, implementando con eficacia la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político y la Resolución N.º 261/2025/QH15 del Parlamento sobre mecanismos y políticas especiales para la protección y el cuidado de la salud de la población.



Subrayó la necesidad de aplicar con fuerza la transformación digital en la gestión de los donantes y la coordinación de las fuentes de sangre para garantizar la rapidez, precisión y seguridad absoluta.



Al inaugurar el encuentro, la ministra de Salud, Dao Hong Lan, precisó que desde el lanzamiento del movimiento el 24 de enero de 1994, la actividad ha completado una trayectoria de 32 años. De las 138 mil unidades de sangre recibidas en 1994, el volumen nacional ascendió en 2025 a más de 1,77 millones de unidades, de las cuales más del 98% provino de donantes voluntarios.



Según el Comité Directivo Nacional, los 100 delegados distinguidos este año, con edades comprendidas entre los 24 y los 60 años, sumaron un total de seis mil 378 unidades de sangre y plaquetas entregadas. Esto representa un promedio de casi 64 donaciones por persona (frente al promedio de 48 registrado en 2025), la cifra más alta en la historia de estas ceremonias de reconocimiento, contando además con siete personas que han donado en más de 100 ocasiones.



Para este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) seleccionó el mensaje “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas.”, con el fin de resaltar el valor humanitario de este noble gesto que simboliza la fraternidad y la gran unidad nacional ante las dificultades./.