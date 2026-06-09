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Líder vietnamita destaca paz y estabilidad como prioridades estratégicas de la ASEAN

El secretario general y presidente To Lam afirmó que la paz, la estabilidad y la cohesión son esenciales para el desarrollo sostenible de la ASEAN.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, afirmó hoy que preservar la paz y la estabilidad constituye la principal prioridad estratégica de la ASEAN para garantizar el desarrollo sostenible de la región, al recibir en Hanoi a jefes de delegación, expertos, académicos y representantes de organizaciones internacionales que participan en el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026.

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita dio la bienvenida a los delegados internacionales asistentes al foro y expresó su satisfacción por el amplio respaldo que la iniciativa sigue recibiendo de los Estados miembros de la ASEAN, sus socios y la comunidad internacional.

To Lam señaló que la numerosa participación en el evento refleja el interés compartido por el futuro del bloque regional y la voluntad de contribuir con ideas y propuestas que ayuden a definir su rumbo de desarrollo en una nueva etapa.

Al valorar las opiniones y recomendaciones formuladas en el marco del foro, destacó que la ASEAN ha iniciado la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, un proceso que abre nuevas perspectivas y oportunidades de crecimiento.

En un escenario internacional y regional caracterizado por rápidos cambios, complejidades e incertidumbres, insistió en que la agrupación debe concentrar sus esfuerzos en mantener un entorno favorable para el desarrollo, reforzar su competitividad, aumentar la resiliencia de sus economías y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

El máximo dirigente vietnamita subrayó que los logros alcanzados por la ASEAN durante casi seis décadas han demostrado la vigencia de valores fundamentales como la unidad, el consenso, la centralidad y la inclusión. Sobre esa base, consideró necesario que el bloque continúe renovando sus enfoques y métodos de trabajo, fortalezca su capacidad de adaptación y mejore la implementación de los compromisos comunes para responder con eficacia a las nuevas exigencias del desarrollo. Agregó que el éxito de la ASEAN debe medirse, ante todo, por los beneficios concretos que aporte a la población y a las empresas de la región.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)

Al referirse al Foro del Futuro de la ASEAN, To Lam afirmó que la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible solo pueden construirse sobre los pilares de la solidaridad, el diálogo, la confianza mutua y la cooperación de beneficio compartido. En ese sentido, explicó que Vietnam impulsó esta iniciativa con el propósito de crear un espacio adicional de intercambio abierto, sustantivo y orientado al futuro, capaz de complementar los mecanismos de cooperación existentes de la ASEAN y de promover nuevas ideas y acciones conjuntas para el desarrollo regional.

Los representantes de las delegaciones participantes valoraron altamente la iniciativa vietnamita y coincidieron en que el AFF se ha consolidado como un foro prestigioso, inclusivo y constructivo, que contribuye de manera significativa a la definición de las orientaciones estratégicas de largo plazo de la ASEAN.

Asimismo, destacaron la coherencia de la política exterior de Vietnam, reflejada en las intervenciones de To Lam en el Diálogo de Shangri-La, la Universidad de Tsinghua y la Secretaría de la ASEAN en 2025, las cuales evidencian el papel activo y responsable del país en la promoción de la paz, el diálogo y la cooperación regional.

Los delegados expresaron además su confianza en que el AFF seguirá fortaleciendo su papel como puente entre líderes, responsables de políticas públicas, académicos, empresarios, jóvenes y otros actores relevantes, promoviendo intercambios francos y sustantivos sobre las cuestiones estratégicas que enfrenta la región.

To Lam y los participantes manifestaron finalmente su convicción de que la ASEAN continuará reforzando su papel central, consolidando la cohesión interna, aumentando su capacidad de adaptación ante los nuevos desafíos e implementando de manera efectiva la Visión de la Comunidad ASEAN 2045. De esta forma, el bloque seguirá afianzándose como una comunidad dinámica y resiliente, así como un socio confiable para la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en la región como en el mundo./.

VNA
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