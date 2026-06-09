Líderes de ASEAN apuestan por unidad y estabilidad regional

Hanoi (VNA) - La sesión inaugural del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebró hoy en esta capital, con un discurso de apertura a cargo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. La jornada contó además con las intervenciones de líderes de los Estados miembros de la ASEAN, altos funcionarios de las Naciones Unidas y mensajes grabados enviados por ministros de Asuntos Exteriores.



*La paz es un requisito previo





En su discurso, el primer ministro camboyano, Hun Manet, valoró muy positivamente el tema del evento, afirmando que este mensaje refleja con precisión las necesidades más acuciantes de la región en el contexto de un mundo que afronta cambios profundos e integrales en materia de seguridad, economía y desarrollo.

La ASEAN debe analizar con gran objetividad los desafíos que afectan la paz, la estabilidad y el crecimiento actuales, y a partir de ahí identificar las medidas estratégicas adecuadas para fortalecer la cooperación regional, señaló.

Al repasar la trayectoria de la ASEAN hasta la fecha, afirmó que el Sudeste Asiático ha experimentado una transformación admirable, pasando de ser una región profundamente dividida por conflictos, marcadas diferencias ideológicas y falta de confianza, a convertirse en uno de los puntos brillantes más estables y de desarrollo dinámico del mundo.

Sin embargo, el primer ministro camboyano señaló que la paz en la actualidad no puede darse por sentada. Los conflictos que estallan en muchas partes del mundo han puesto de manifiesto la naturaleza cada vez más compleja e impredecible de los desafíos de seguridad modernos, detalló.

En lo que respecta a los asuntos regionales, reafirmó el firme compromiso de Camboya de promover la cooperación entre los países vecinos, haciendo hincapié en la necesidad de una estrecha coordinación para abordar las causas profundas de los desafíos multilaterales, como la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y la degradación ambiental.

En particular, Camboya mantiene firmemente su posición de apoyo a la plena aplicación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de Este (DOC) y espera la pronta finalización del Código de Conducta en esas aguas (COC), garantizando su carácter sustantivo y eficaz para el mantenimiento de la paz y la estabilidad en esta región marítima de importancia estratégica, subrayó.

Desde una perspectiva económica, Hun Manet comentó que el mundo enfrenta simultáneamente crisis interconectadas, desde las persistentes consecuencias de la pandemia de COVID-19 hasta la inflación, el aumento de las tasas de interés y las tensiones geopolíticas. En este contexto, construir una economía de la ASEAN resiliente y estrechamente integrada es un requisito estratégico vital, remarcó.

También afirmó que el elemento humano debe situarse en el centro de todo el proceso de construcción de la Comunidad, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida, garantizar la seguridad y el bienestar, y abrir oportunidades para un desarrollo equitativo a favor de la población.

Al mismo tiempo, exhortó a los países miembros del bloque a trabajar juntos para construir una región de paz, seguridad y prosperidad.



*Proponer direcciones estratégicas principales para mantener la solidaridad y la integración





El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, evaluó que el Foro se ha transformado en una plataforma sumamente importante para que los países intercambien puntos de vista y encuentren enfoques comunes en aras de abordar de manera integral los desafíos emergentes tanto a nivel regional como mundial.

Al analizar la situación internacional, el dirigente hizo hincapié en que la ASEAN necesita seguir manteniendo una sólida solidaridad, maximizar su autodeterminación y promover plenamente su papel central basándose en el respeto a los principios fundamentales y los métodos de trabajo de la agrupación.

El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Además, enfatizó la necesidad de elevar su capacidad para responder con flexibilidad a los desafíos emergentes, garantizando que el bloque siga siendo una plataforma fiable para la consulta, la cooperación y la diplomacia preventiva, y transformar así los desafíos en oportunidades para el bien común de toda la región.

Compartiendo su visión de futuro, propuso una hoja de ruta que abarca cuatro direcciones estratégicas principales, sobre todo permanecer absolutamente firmes en la defensa de los principios fundamentales y el método de trabajo de la ASEAN e impulsar enérgicamente los mecanismos de cooperación multilateral para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad regionales.

Asimismo, se necesita mejorar la capacidad de autodeterminación de manera integral para adaptarse con prontitud a las nuevas tendencias, especialmente en el contexto de la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA); promover la integración y la conectividad dentro de la ASEAN y aumentar la cooperación interna, con vistas a garantizar la seguridad energética, sugirió.



*Un punto de inflexión histórico





El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, argumentó que los cambios globales presentan tanto enormes desafíos como oportunidades de oro para que la región afirme con confianza su papel y posición en un panorama internacional en profunda transformación.

En la coyuntura que muchas regiones del mundo atraviesan periodos de inestabilidad y agitación, la ASEAN posee un gran potencial para convertirse en una de las zonas más estables a nivel global, erigiéndose como un destino atractivo para los flujos de inversión que buscan activamente un entorno seguro y fiable.

Para aprovechar ese potencial, la ASEAN necesita seguir desarrollando su capacidad con miras a armonizar los intereses nacionales con los regionales, un pilar fundamental que ayuda al bloque a mantener la estabilidad, fortalecer la solidaridad y convertirse en un socio preferido para muchas grandes potencias.

El líder tailandés hizo especial hincapié en la necesidad de vincular estrechamente la cooperación regional con los intereses prácticos de la población.



*Capacidad de decidir el propio futuro





En su primer discurso como miembro de pleno derecho de la ASEAN, el primer ministro de Timor Leste, Xanana Gusmão, destacó que, en un mundo asolado por conflictos, tensiones geopolíticas, desafíos al derecho internacional y el rápido desarrollo de la IA, la asociación sigue siendo un modelo de diálogo, cooperación y armonización de las diferencias. Su diversidad histórica, cultural e institucional constituye la fuente de fortaleza que permite a la ASEAN mantener la paz y la estabilidad.

Xanana Gusmão hizo un llamamiento a la ASEAN para que promueva la solidaridad, defienda con valentía el derecho internacional y se convierta en una voz firme a favor de la paz en un mundo polarizado, manteniendo siempre los principios de respeto a la soberanía, consenso y resolución pacífica de controversias.

En un mensaje grabado, el presidente filipino. Ferdinand Marcos Jr.. elogió la iniciativa de Vietnam en la organización del Foro, afirmando que el tema del acontecimiento de este año es totalmente compatible con la orientación "Juntos dirigiendo un futuro compartido" durante el año de presidencia de la ASEAN en 2026.

El dirigente pidió que se acelere la implementación del megaproyecto de la Red Eléctrica de la ASEAN (APG), argumentando que se trata de una inversión estratégica a largo plazo destinada a mejorar la autodeterminación, entre otros.



*Aprovechar el potencial colectivo





El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, hizo hincapié en la lección histórica del bloque de que la acción colectiva siempre produce una fuerza superior a la de los esfuerzos individuales, y que la capacidad de convertir la adversidad en ventaja es el sello distintivo de la agrupación del Sudeste Asiático, demostrado a través de los mecanismos que lidera.

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, en el evento. (Fuente: VNA)

Mientras tanto, Izumi Nakamitsu, secretaria general adjunta de Desarme de las Naciones Unidas, valoró enormemente el papel fundamental de la ASEAN en la diplomacia preventiva y la resolución pacífica de controversias.

También advirtió sobre el desarrollo de la tecnología digital, la IA y las armas autónomas; e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje conjuntamente, a fin de establecer de inmediato marcos de gobernanza multilateral que garanticen que la tecnología solo pueda servir a la misión de proteger la paz, el desarrollo sostenible y el bien común de toda la humanidad./.