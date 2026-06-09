Líderes de ciudades de la ASEAN descubren el patrimonio cultural de Hanoi

Hanoi (VNA) - Los participantes en la Conferencia de Líderes de Ciudades de la ASEAN 2026 realizaron hoy una visita cultural a dos de los monumentos históricos más emblemáticos de Hanoi: la Ciudadela Imperial de Thang Long y el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam), como parte de las actividades oficiales del evento.



La visita, organizada por el Departamento de Turismo de Hanoi en coordinación con organismos competentes, tuvo como objetivo presentar a los delegados internacionales la riqueza histórica, cultural y patrimonial de la capital vietnamita.



En la Ciudadela Imperial de Thang Long, los visitantes recorrieron la Puerta Doan Mon y conocieron la evolución histórica de la antigua capital a través de diversas exposiciones temáticas. Asimismo, visitaron la Escalinata del Dragón del Palacio Kinh Thien, una destacada estructura de piedra esculpida que fue el centro político y ceremonial de la ciudadela durante varias dinastías vietnamitas.



La delegación también visitó la Casa y el Búnker D67, un sitio histórico vinculado a importantes decisiones estratégicas adoptadas durante la lucha por la liberación y la reunificación nacional de Vietnam. El programa incluyó además una función de teatro de marionetas acuáticas, una de las expresiones artísticas tradicionales más representativas del país.



Posteriormente, los delegados se trasladaron al Templo de la Literatura, reconocido como Sitio Histórico Nacional Especial. Allí recorrieron espacios emblemáticos como el Área de Nhap Dao, el pabellón Khue Van Cac, considerado uno de los símbolos más representativos de Hanoi, y el Jardín de las Estelas de los Doctores, donde se conservan 82 estelas de piedra dedicadas a los eruditos que sobresalieron en los exámenes imperiales. Este conjunto documental ha sido inscrito por la UNESCO en el Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico.



Los participantes también conocieron la historia de Quoc Tu Giam, considerada la primera universidad de Vietnam y fundada en el siglo XI durante la dinastía Ly. A través de exposiciones en el Área de Thai Hoc y en el espacio temático “El Erudito”, profundizaron en las tradiciones educativas vietnamitas, el respeto por el conocimiento y los maestros, así como en los valores culturales que han marcado el desarrollo del país.



La Conferencia de Líderes de Ciudades de la ASEAN 2026, que se celebra en Hanoi del 7 al 10 de junio, reúne a dirigentes municipales, expertos y organizaciones internacionales para intercambiar experiencias, compartir iniciativas y fortalecer la cooperación en la construcción de ciudades inteligentes, sostenibles y resilientes, en línea con los objetivos de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045./.

VNA