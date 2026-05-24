Lijiang y la montaña Nevada del Dragón de Jade, puntos clave del turismo entre Vietnam y China

Beijing (VNA) - La ciudad china de Lijiang y la montaña Nevada del Dragón de Jade se están consolidando como dos destinos turísticos de gran atractivo para los visitantes vietnamitas, al tiempo que abren importantes oportunidades de cooperación en materia de turismo entre Vietnam y la provincia china de Yunnan.



La montaña Nevada del Dragón de Jade, ubicada en la ciudad de Lijiang, es una de las más altas del mundo, con su pico Shanzidou de 5.596 metros, cubierto de nieve durante todo el año. Más allá de su imponente paisaje, este lugar posee un profundo valor espiritual para la etnia naxi, que lo considera un símbolo de vitalidad, fuerza y cohesión comunitaria.



Su ecosistema es especialmente diverso, abarcando selvas tropicales, bosques de pinos, praderas alpinas y glaciares, lo que permite una amplia gama de experiencias turísticas. Además, alberga valiosas especies de plantas medicinales como el cordyceps, el té de nieve y el loto de nieve, distribuidas según la altitud, lo que enriquece aún más su oferta de turismo ecológico.



El paisaje de la montaña cambia a lo largo de las cuatro estaciones en un mismo día, alternando entre sol radiante, niebla mística y frío intenso. En primavera y principios de verano, el entorno se llena de color con unas 40 especies de rododendros y numerosas flores silvestres. Entre sus principales atractivos destaca Yunshanping, situado a 3.205 metros de altitud, considerado por el pueblo naxi como un lugar sagrado del amor y frecuentado por jóvenes que acuden a pedir buena fortuna en sus relaciones. El año pasado, este sitio recibió a más de 23.000 turistas vietnamitas, lo que refleja su creciente popularidad.



Por su parte, la antigua ciudad de Lijiang, con más de 800 años de historia, se encuentra al pie de la montaña del Dragón de Jade y es reconocida como una de las cuatro grandes ciudades antiguas de China. Destaca por su arquitectura que combina estilos han, tibetano y bai, así como por sus tradicionales construcciones y su característica red de canales.



Históricamente, Lijiang fue un importante centro de intercambio comercial y cultural entre Yunnan, el Tíbet, la India y otros países asiáticos. En la actualidad, ofrece a los visitantes una experiencia cultural auténtica a través de su patrimonio arquitectónico, su gastronomía y sus actividades tradicionales.



Entre las actividades más apreciadas por los turistas vietnamitas se encuentran las caminatas por los bosques, el uso de trajes tradicionales, el aprendizaje de danzas y cantos folclóricos, el estudio de la escritura pictográfica dongba -patrimonio cultural inmaterial del pueblo naxi- y la exploración de la relación entre el ser humano y la naturaleza.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), He Chenghong, director del Centro de Marketing de la Autoridad de Gestión del Área Turística de la Montaña Nevada del Dragón de Jade, destacó que el destino recibe con satisfacción a los visitantes internacionales, incluidos los vietnamitas, y desempeña un papel clave en el desarrollo del turismo local y la cooperación internacional. El año pasado, el área turística registró 468.000 visitantes internacionales, principalmente procedentes del Sudeste Asiático, Europa y Estados Unidos.



Asimismo, subrayó el potencial de cooperación turística entre Yunnan y Vietnam, señalando la complementariedad de sus recursos naturales y culturales. Mientras Vietnam cuenta con numerosos sitios declarados Patrimonio Mundial Natural que atraen a turistas chinos, Yunnan ofrece una rica diversidad de tradiciones étnicas que despiertan gran interés entre los visitantes vietnamitas. En este contexto, tanto Lijiang como otros espacios culturales de Vietnam constituyen escenarios propicios para fortalecer los intercambios culturales y la conectividad turística entre ambas partes.



La turista vietnamita Le Thi Thuy Ngan compartió su impresión tras visitar por primera vez la montaña Nevada del Dragón de Jade, destacando la experiencia única de contemplar nieve en pleno verano y conocer el significado espiritual del lugar para el pueblo naxi.



Con su impresionante belleza natural, su riqueza cultural y su variada oferta de experiencias, la montaña Nevada del Dragón de Jade y la antigua ciudad de Lijiang se consolidan como destinos cada vez más atractivos para los turistas vietnamitas, al tiempo que contribuyen a fortalecer la cooperación turística y el intercambio cultural entre Vietnam y Yunnan./.

VNA