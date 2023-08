Hanoi (VNA)- La provincia centrovietnamita de Quang Ngai está redoblando los esfuerzos para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), antes del cuarto viaje de investigación a Vietnam de una delegación de la Comisión Europea (CE) en octubre.El coronel Nguyen Ngoc Thanh, jefe adjunto del Estado Mayor del Comando de la Guardia Fronteriza de Quang Ngai, subrayó que la fuerza se ha coordinado con la división de pesca de la provincia para inspeccionar y examinar con frecuencia las actividades de todos los barcos pesqueros que operan en las aguas de Quang Ngai.Se han manejado algunos barcos infractores y sus propietarios, señaló, y agregó que las autoridades también se han reunido con cada propietario y pescadores para difundir información detallada sobre la lucha contra la IUU.Datos oficiales indican que, a fines de julio, se instalaron sistemas de seguimiento de embarcaciones (VMS) en más de dos mil 900 embarcaciones pesqueras locales con una eslora mínima de 15 metros.Para unirse a los esfuerzos del país por lograr el levantamiento por parte de la CE de la "tarjeta amarilla" aplicada a los productos acuáticos vietnamitas, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ngai, Tran Phuoc Hien, exigió a las agencias y unidades locales intensificar medidas drásticas para detener la pesca ilegal.Ho Trong Phuong, director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la localidad, dijo que Quang Ngai ha cumplido las recomendaciones de la CE emitidas en las inspecciones anteriores y se empeña para completar la implementación integral de las mismas antes del próximo viaje de la delegación de la CE.La CE emitió una advertencia de "tarjeta amarilla" para Vietnam en términos de la IUU en 2017. La "tarjeta amarilla" es seguida por una "tarjeta verde" si el problema se resuelve o una "tarjeta roja" en el caso que no. Una “tarjeta roja” puede dar lugar a una prohibición de las exportaciones acuáticas a la Unión Europea./.