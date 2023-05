Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- En un esfuerzo por persuadir a la Comisión Europea de que levante la advertencia de " tarjeta amarilla ", las localidades del delta del Mekong del país indochino han adoptado distintas medidas enérgicas y concertadas para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Por otro lado, las provincias se esfuerzan por ayudar al sector pesquero a alcanzar un desarrollo sostenible.En la provincia de Soc Trang, el Departamento de Pesca dijo que se ha coordinado con el de Información y Comunicación para intensificar la verificación de los sistemas de seguimiento de embarcaciones (VMS) instalados en los barcos pesqueros.Hasta ahora, todos los barcos de más de 15 metros de eslora en Soc Trang han sido equipados con VMS que funcionan sin problemas.El Comando de la Guardia Fronteriza de la provincia, por su parte, también ha ordenado a los puestos locales de la guardia fronteriza que intensifiquen la difusión de la Ley de Pesca. Como resultado, 368 embarcaciones que operan alta mar han firmado compromisos de no violar las normas de pesca en aguas extranjeras y las de lucha contra la IUU.Mientras tanto, para unir esfuerzos con autoridades y sectores de todos los niveles para frenar y poner fin a la IUU, el Comité del Partido Comunista en Kien Giang se ha coordinado con el Comando de la Región Naval 4 para impulsar la concientización sobre la importancia de la implementación de las normas correspondientes.En la ciudad de Phu Quoc de Kien Giang, la administración local emitió un plan de coordinación con otros distritos en la provincia y el Departamento provincial de Pesca para realizar patrullas y examinar las embarcaciones infractoras.Doan Van Tien, vicepresidente del Comité Popular municipal, dijo que Phu Quoc seguirá adelante con la popularización al público de las normas legales, incluida la Ley de Pesca y normas relacionadas.En Ca Mau, el Comité Popular provincial además solicitó a los departamentos y sectores promover la comunicación sobre las normas contra la IUU e intensificar el patrullaje y el examen para detectar las infracciones, especialmente las relacionadas con la instalación de VMS y aguas extranjeras.Al asumir funciones en las aguas del suroeste de Vietnam, la Región Naval 5 ha trabajado en estrecha colaboración con la guardia fronteriza y las fuerzas de la guardia costera, así como los comités populares a nivel comunal para alentar a los propietarios de embarcaciones a cumplir seriamente las regulaciones del reglamentos de pesca./.