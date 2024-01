Representantes de las provincias vietnamita de Quang Tri y laosiana de Savannakhet firmaron un acta con contenidos de cooperación sobre los trabajos fronterizos en 2024. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA)- Representantes de las provincias vietnamita de Quang Tri y laosiana de Savannakhet firmaron un acta con contenidos de cooperación sobre los trabajos fronterizos en 2024 durante una conferencia anual temática en la ciudad Dong Ha de Quang Tri.



En consecuencia, las dos partes continúan realizando las labores acordadas en el acta de la 33 reunión anual entre las delegaciones fronterizas de los dos países firmada el 27 de diciembre de 2023, incluido el trabajo de propaganda y movilizando a la gente para cumplir los documentos legales sobre la frontera común firmados por los dos gobiernos en 2016 e implementar eficazmente contenidos relacionados con las dos localidades, de acuerdo con



En la conferencia, las dos delegaciones acordaron dirigir a las fuerzas de gestión y protección de fronteras y a las agencias y localidades pertinentes para la cooperación efectiva en el intercambio de experiencias y la información en el trabajo militar, de seguridad y fronterizo; y en el combate, prevención y solución de manera oportuna de acciones que afecten la seguridad en frontera e hitos nacionales y violen las normas fronterizas.



Durante la cita, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri Ha Sy Dong enfatizó que el acuerdo de cooperación para período 2023 – 2025 con Savannakhet sirve como una base importante para continuar profundizando la amistad, la solidaridad y la cooperación entre las dos provincias.



Subrayó que los importantes pactos firmados en esta conferencia serán la premisa para enriquecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre las dos localidades, en particular, y los dos países, en general.



La línea fronteriza que comparten Quang Tri y Savannakhet de 108 mil 476 kilómetros de longitud cuenta con puertas fronterizas internacionales Lao Bao – Dansavan, Ta Rung - La Co, Cheng - Ban May y Thanh - Devilay.



En 2023, el número de vehículos pasaron por la puerta fronteriza internacional de Lao Bao-Dansavan alcanzó 206 mil 339 unidades y el comercio transfronterizo superó 433 millones de dólares./.

VNA