Logística moderna abre nuevas oportunidades de crecimiento para economía fronteriza

Lang Son, Vietnam (VNA) - La intensificación de las inversiones en infraestructura logística y la transformación digital de las actividades de importación y exportación están permitiendo a la provincia vietnamita de Lang Son consolidar su papel como puerta de enlace comercial entre la ASEAN y China, generando un nuevo impulso para el crecimiento de la economía fronteriza.



Gracias a una red diversificada de pasos fronterizos que incluye el paso internacional de Huu Nghi, la estación ferroviaria internacional de Dong Dang, así como los pasos de Chi Ma, Tan Thanh y otros puntos de intercambio comercial, Lang Son cuenta con importantes ventajas para el desarrollo de servicios logísticos.



Durante el período 2021-2025, la provincia movilizó más de 10 billones de VND (384,6 millones de dólares) en inversión pública destinada a la zona fronteriza, una cifra 1,5 veces superior a la del período anterior. Los recursos se concentraron en la modernización de infraestructuras de transporte, almacenes, centros de concentración de mercancías y servicios de apoyo a las operaciones de comercio exterior.



Como resultado, en los primeros cinco meses de 2026, el valor total de las importaciones y exportaciones gestionadas a través de la provincia superó los 44,6 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 39,3 % en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, el valor de las declaraciones aduaneras registradas en el Subdepartamento de Aduanas de la Región VI alcanzó más de 3,6 mil millones de dólares, un incremento del 83 %.



Actualmente, más de 4.300 empresas participan en actividades de importación y exportación a través de la provincia, de las cuales alrededor de 1.700 se incorporaron recientemente.



Uno de los proyectos más destacados es el Parque Logístico Viettel Lang Son, que ocupa una superficie superior a las 143 hectáreas dentro de la Zona Económica Fronteriza Dong Dang-Lang Son. El complejo cuenta con almacenes modernos, áreas de transbordo, zonas de inspección de mercancías y sistemas digitales para la gestión del transporte y el almacenamiento.



Según Dao Van Thuan, subdirector del Parque Logístico Viettel Lang Son, la infraestructura moderna permite reducir significativamente los tiempos de despacho aduanero, disminuir la congestión en los pasos fronterizos y recortar los costos logísticos entre un 30 % y un 40 %, mejorando la eficiencia de las operaciones comerciales.



Paralelamente, numerosas empresas de la zona fronteriza han invertido en cámaras frigoríficas, depósitos aduaneros, patios de contenedores y servicios logísticos complementarios para incrementar la capacidad de almacenamiento y responder a la creciente demanda de despacho de mercancías.



La empresa Huu Nghi Xuan Cuong también prevé ampliar en 120 hectáreas sus instalaciones logísticas y áreas de operaciones en las inmediaciones del paso fronterizo internacional de Huu Nghi.



De acuerdo con la Resolución de la XVIII Asamblea del Partido de la provincia de Lang Son para el período 2025-2030, la localidad aspira a convertirse en uno de los principales centros logísticos, nodos de comercio exterior y polos de desarrollo de la economía fronteriza de Vietnam.



Para alcanzar este objetivo, Lang Son continúa impulsando la modernización de la infraestructura fronteriza, manteniendo la plataforma de “frontera digital”, desarrollando un proyecto piloto de frontera inteligente en el paso internacional Huu Nghi-Youyi Guan y ampliando las conexiones de transporte interregional.



Al mismo tiempo, la provincia está intensificando la captación de inversiones, promoviendo servicios logísticos de alta calidad y fortaleciendo la cooperación con la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, en China, con el fin de sentar las bases para un desarrollo moderno, eficiente y sostenible de la economía fronteriza./.

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