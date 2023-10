Long An, Vietnam (VNA) – Representantes de empresas de Corea del Sur y de la provincia de Long An del Delta del Mekong se reunieron para impulsar la promoción comercial entre ambas partes.En el evento efectuado por el Departamento provincial de Industria y Comercio, las empresas surcoreanas fueron informadas sobre el potencial local, las ventajas y las orientaciones de desarrollo, así como sobre los productos típicos, ayudando así a buscar oportunidades comerciales con socios extranjeros, incluidos los de Corea del Sur.Kim Jung Ryoo, presidente del Grupo Zenith, dijo que con las fortalezas en el comercio electrónico y la industria alimentaria, las empresas coreanas esperan oportunidades de cooperación en la provincia de Long An.En concreto, dijo, están interesados en importar productos congelados como frutas y verduras, estudiar para abrir fábricas de procesamiento de arroz de nueva tecnología y desarrollar infraestructuras y energía verde.Duong Truc Giang, directora del Long An Investment and Startup Club, reiteró que su club se está centrando en el desarrollo de zonas ecológicas. Por ello, el club invita a las empresas a invertir en este campo para poder contar con productos y servicios más diversos en la localidad.Según Huynh Van Quang Hung, director del Departamento provincial de Industria y Comercio, la provincia siempre abre las puertas y está dispuesta a recibir a los inversores.Actualmente, Long An tiene más de mil 215 proyectos de inversión extranjera directa con un capital total de 10,5 mil millones de dólares. Con 207 proyectos y un capital total de casi mil millones de dólares, Corea del Sur ocupa el segundo lugar en número de proyectos y el tercer lugar en capital entre 40 países y territorios que invierten en la provincia./.