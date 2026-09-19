Internacional

Malasia concederá ayudas para cubrir pasajes aéreos de miles de estudiantes universitarios

Malasia otorgará una ayuda única de RM500 para vuelos nacionales a 7.095 nuevos estudiantes de universidades públicas, politécnicos y colegios comunitarios.

Kuala Lumpur (VNA) - El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, anunció que el país pondrá próximamente en marcha un programa especial de asistencia financiera destinado a ayudar a miles de estudiantes recién matriculados en instituciones públicas de educación superior a cubrir el costo de los billetes de avión.

En el marco del programa, el Gobierno de Malasia concederá un subsidio único de 500 ringgit malasios (unos 120 dólares) para vuelos nacionales a cada estudiante que cumpla los requisitos y se matricule en septiembre y octubre de 2026.

Anwar señaló que la medida beneficiará a 7.095 estudiantes que necesitan viajar en avión entre la Malasia peninsular y los estados orientales y el territorio federal situados en la isla de Borneo, a saber, Sabah, Sarawak y Labuan.

Durante la celebración del Día de Malasia 2026, celebrada el 16 de septiembre en el Centro de Convenciones de Borneo, en Kuching, Anwar afirmó que la asistencia para los pasajes aéreos forma parte del compromiso del Gobierno federal de aliviar la carga financiera de la población, junto con las mejoras del programa de subsidios al diésel y la reestructuración de las subvenciones especiales destinadas a Sarawak.

El primer ministro malasio también informó que el Gobierno había decidido asignar una subvención especial de 1.500 millones de ringgit a Sarawak. Previamente, el Gobierno había elevado de 600 millones a 1.500 millones de ringgit la subvención especial destinada a Sabah.

Anwar afirmó que el Gobierno federal continuará trabajando con las administraciones estatales de Sabah y Sarawak para establecer una fórmula sostenible que permita determinar anualmente el monto de las subvenciones especiales./.

VNA
#Malasia #Anwar Ibrahim #ayuda para vuelos
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