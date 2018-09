El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad (Fuente; AFP/VNA)

Yakarta, 2 sep (VNA)- El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, aseguró que su gobierno continuará negociando el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) hasta que este acuerdo no perjudica a su país.Mahathir insistió en que Malasia, firmante del CPTPP, había investigado a fondo el también conocido como TPP-11.Precisó que en las últimas dos semanas, el gobierno organizó varias reuniones con especialistas y economistas, en las que encontraron numerosas desventajas para los esfuerzos del desarrollo económico nacional si se implementen CPTPP.Según Mahathir, Malasia es un país en desarrollo, mientras que otros miembros del CPTPP son países desarrollados, lo que sería injusto si los once firmantes de este tratado aplicaran los mismos términos.Mahathir insistió a que era necesario un tratamiento especial para los países más débiles.Según el premier malayo, su gobierno tendrá que volver a negociar sobre el CPTPP. Malasia aún no ha ratificado el TPP-11.El CPTPP, un histórico tratado para reducir sus barreras comerciales, fue sellado en marzo último en Santiago de Chile por un grupo de once naciones de la región Asia-Pacífico.Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Vietnam son integrantes del CPTPP, que forman parte del tercer mayor pacto económico del mundo, antes conocido como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP.El pacto, considerado uno de los principales acuerdos comerciales de las últimas dos décadas, establece mecanismos para eliminar aranceles sobre productos industriales y agrícolas.-VNA