Internacional

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2.700 millones de dólares en la modernización y ampliación de su red aeroportuaria nacional durante los próximos cinco años. El plan incluye proyectos estratégicos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), Penang y Kota Kinabalu, con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros, fortalecer la conectividad aérea y respaldar el crecimiento económico y turístico del país.

Kuala Lumpur (VNA) - El Grupo de Aeropuertos de Malasia (MAHB) destinará alrededor de 11 mil millones de ringgit (unos 2,7 mil millones de dólares) durante los próximos cinco años a la ampliación de la capacidad y la modernización de la infraestructura de su red aeroportuaria nacional.

El anuncio fue realizado el 4 de junio durante el primer evento de presentación de proyectos y licitaciones organizado por la compañía, una nueva plataforma de encuentro para la industria que se celebrará periódicamente con el objetivo de fortalecer la preparación del ecosistema aeroportuario ante la ejecución de numerosos proyectos de desarrollo en todo el país.

El director ejecutivo de MAHB, Mohd Izani Ghani, destacó que los proyectos aeroportuarios son cada vez más grandes y complejos, por lo que el sector debe adaptarse para responder a las nuevas exigencias. Según explicó, esta iniciativa permitirá a las empresas identificar con mayor antelación las oportunidades de negocio, planificar inversiones y reforzar sus capacidades para acompañar el crecimiento previsto en los próximos años.

Asimismo, señaló que MAHB también se beneficiará de una cadena de suministro más preparada y competitiva, lo que contribuirá a acelerar la ejecución de los proyectos, mejorar los estándares de seguridad y garantizar una mayor calidad en los resultados.

Entre los principales proyectos presentados figura el plan de desarrollo a largo plazo del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), que contempla elevar su capacidad hasta superar los 100 millones de pasajeros anuales.

La compañía también dio a conocer la ampliación del Aeropuerto Internacional de Penang, cuya capacidad pasará de 6,5 millones a 12 millones de pasajeros al año. En paralelo, las obras de modernización y expansión previstas en el Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu (KKIA) permitirán incrementar su capacidad de nueve millones a 12 millones de pasajeros anuales, reforzando el papel del estado de Sabah como una de las principales puertas de entrada de la región.

Por su parte, el director de Desarrollo de MAHB, Steven Andersen, afirmó que la iniciativa busca mejorar la coordinación entre la planificación de proyectos, la capacidad de ejecución y la visión estratégica a largo plazo del sector. Añadió que este tipo de plataformas favorece una conexión temprana con el mercado, impulsa alianzas más sólidas y contribuye a desarrollar la experiencia técnica necesaria para afrontar la creciente escala y complejidad de los futuros proyectos aeroportuarios del país./.

VNA
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