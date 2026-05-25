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Malasia promueve la transparencia en la banca digital

El Banco Central de Malaysia ha actualizado sus políticas sobre transparencia y divulgación de productos en una medida destinada a fortalecer los estándares de protección al consumidor en las plataformas digitales.

Foto ilustrativa: Internet
Foto ilustrativa: Internet

Kuala Lumpur (VNA) – El Banco Central de Malaysia ha actualizado sus políticas sobre transparencia y divulgación de productos en una medida destinada a fortalecer los estándares de protección al consumidor en las plataformas digitales.

Según las regulaciones revisadas, los operadores de plataformas digitales están obligados a divulgar información clave durante todo el ciclo de vida de los productos, garantizando al mismo tiempo que los anuncios y materiales promocionales sean claros, precisos y no induzcan a error a los clientes.

Las modificaciones se centran en tres principios fundamentales: asegurar que la información se divulgue de manera oportuna y fácil de entender; que los datos proporcionados sean precisos y completos; y que la divulgación sea coherente para facilitar a los consumidores la comparación entre productos y servicios.

El Banco Central de Malaysia también introdujo requisitos de divulgación digital para garantizar que toda la información mostrada en los canales en línea esté optimizada y sea compatible con las plataformas y dispositivos utilizados habitualmente por el público.

En el entorno digital, los proveedores de servicios financieros (FSP, por sus siglas en inglés) deberán ofrecer un soporte adecuado al consumidor mediante herramientas interactivas como líneas directas y canales de comunicación directa. Además, las nuevas regulaciones endurecen las restricciones sobre el intercambio de datos de clientes con fines de marketing, con el objetivo de reforzar la protección de la privacidad./.

VNA
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