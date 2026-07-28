Malasia será sede del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1

Kuala Lumpur (VNA) - La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmaron que Malasia albergará el Gran Premio Gulf Air de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang, del 2 al 4 de octubre. La prueba se disputará entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur del calendario de 2026.

En declaraciones publicadas en el sitio web oficial de la Fórmula 1, el presidente y director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, afirmó que Malasia "siempre ha ocupado un lugar importante en la historia de la Fórmula 1, y el regreso del Campeonato a Sepang es una muestra de nuestra estrecha relación con la Asociación de Automovilismo de Malasia, del compromiso constante del Gobierno malasio y de la solidez de la cooperación internacional en nuestro deporte".

Tras el anuncio, el primer ministro de Malasia, Dato' Seri Anwar Ibrahim, declaró, según la misma fuente: "Esta colaboración va más allá de la organización de un evento deportivo de talla mundial. Refleja la sólida amistad, la confianza mutua y la estrecha colaboración entre Malasia y el Reino de Baréin, a la vez que reafirma la disposición y capacidad de Malasia para albergar grandes eventos internacionales".

El Gran Premio de Baréin, inicialmente previsto para abril, fue aplazado y posteriormente cancelado debido a la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Con el fin de preservar el calendario de 23 carreras de la temporada 2026, los organizadores alcanzaron un acuerdo especial entre los gobiernos de Malasia y Baréin para trasladar la prueba a Sepang, manteniendo sin cambios el resto del calendario del campeonato./.