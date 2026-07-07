Internacional

Malasia y Singapur implementarán sistema digital de inmigración

Malasia y Singapur pondrán en marcha en 2027 un sistema digital de inmigración para agilizar el paso fronterizo y reducir la congestión en Johor.

Kuala Lumpur (VNA) - Malasia y Singapur apuntan a lanzar un nuevo sistema digital de inmigración, junto con carriles adicionales en la frontera para enero de 2027, con el fin de aliviar la congestión crónica en los cruces fronterizos entre el estado malasio de Johor y Singapur. Se prevé que esta iniciativa mejore la eficiencia en uno de los cruces fronterizos internacionales más transitados del mundo.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, declaró que la iniciativa se lanzará conjuntamente con su homólogo singapurense, Lawrence Wong, una vez que se hayan completado todos los preparativos técnicos y la infraestructura. El nuevo sistema contará con procedimientos de movimiento más avanzados para facilitar los viajes entre Singapur y Johor.

Añadió que el flujo de tráfico y las operaciones fronterizas han mejorado significativamente en los últimos tres años, pero el Gobierno malasio mantiene su compromiso de seguir mejorando el sistema para dar cabida al creciente número de viajeros.

Según un informe del Ministerio del Interior de Malasia, los esfuerzos de modernización han arrojado resultados iniciales prometedores, con casi 20 millones de escaneos de códigos QR registrados en los dos principales puestos de control, Bangunan Sultan Iskandar y Kompleks Sultan Abu Bakar, desde la implementación del sistema.

Además de la modernización tecnológica, Anwar afirmó que la mejora de las operaciones fronterizas es solo una parte de la solución integral. El Gobierno de Malasia también se centra en generar mayores oportunidades económicas internas mediante la promoción de inversiones en inteligencia artificial (IA), centros de datos y otras tecnologías avanzadas. La estrategia busca crear más empleos bien remunerados para que los malasios ya no tengan que soportar largas colas diarias para desplazarse a Singapur a trabajar.

Asimismo, el gobierno está impulsando proyectos de vivienda asequible para garantizar que los residentes locales, especialmente los jóvenes de Johor, puedan acceder a la vivienda propia en el contexto del rápido desarrollo económico de la región./.

VNA
#Malasia #Singapur #sistema digital de inmigración
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