Marcas de automóviles confirman compatibilidad con gasolina E10 ante aplicación nacional

Hanoi (VNA) - Los principales fabricantes de automóviles y motocicletas presentes en Vietnam han confirmado que la gran mayoría de los vehículos modernos que circulan en el país pueden utilizar con normalidad la gasolina biocombustible E10, siempre que reciban un mantenimiento adecuado.



El anuncio de compañías como Honda, Toyota, Hyundai, Ford y Mercedes-Benz busca despejar las preocupaciones de los usuarios sobre el posible impacto de este combustible en el rendimiento del motor, el consumo y la durabilidad de los vehículos.



Según la Circular 50/2025/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio, emitida el 7 de noviembre de 2025, la gasolina sin plomo deberá mezclarse obligatoriamente con etanol en todo el país para producir E10 a partir del 1 de junio de 2026. La medida forma parte de la estrategia nacional de transición energética, reducción de emisiones y promoción de combustibles renovables.



En este contexto, la filial de Toyota en Vietnam informó que todos sus modelos fabricados desde 1997 son plenamente compatibles con la gasolina E10, tanto nuevos como usados, sin que ello implique un aumento en los costos de mantenimiento ni afectaciones al rendimiento.



Por su parte, Honda Vietnam señaló que casi todos sus automóviles y motocicletas actuales pueden operar con este combustible de manera normal, con la excepción del modelo de alto rendimiento Civic Type R, para el cual se recomienda el uso de gasolina con octanaje RON95 o superior.



Hyundai Thanh Cong Vietnam afirmó que toda su gama de vehículos a gasolina está diseñada bajo estándares globales y es compatible con la mezcla E10, sin que se registren diferencias significativas en la vida útil del motor.



Ford Vietnam también confirmó la compatibilidad de sus vehículos equipados con motores EcoBoost, como Ranger, Everest y Territory, y precisó que muchos modelos fabricados después de 2013 pueden admitir mezclas con hasta un 15% de etanol.



En el segmento premium, Audi, BMW y Mercedes-Benz publicaron listas de modelos compatibles, advirtiendo únicamente que algunos vehículos con sistemas de inyección directa de primera generación, producidos a inicios de los años 2000, podrían no ser aptos para este tipo de combustible.



Expertos técnicos han instado a evitar alarmas infundadas en redes sociales sobre posibles daños severos en los motores, recordando que la gasolina E10 es ampliamente utilizada a nivel internacional como medida para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.



En la misma línea, el subdirector del Departamento de Innovación, Transición Verde y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio Dao Duy Anh destacó que la E10 es una solución clave para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la industria de biocombustibles en Vietnam.



El país ya cuenta con infraestructura de mezcla y suministro de etanol desarrollada desde la implementación de la gasolina E5 en 2018. En la fase de transición actual, empresas mayoristas como Petrolimex y PVOIL realizaron ventas piloto desde agosto de 2025 en Hanoi, Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh, y en mayo de 2026 comenzaron a sustituir progresivamente la gasolina RON95 por la versión E10 RON95 en toda su red.



Pese a las garantías de los fabricantes, las empresas advirtieron que en vehículos muy antiguos o con mantenimiento deficiente, el etanol podría desprender sedimentos acumulados en el sistema de combustible, lo que podría obstruir los filtros.



Ante ello, recomendaron a los conductores realizar revisiones periódicas del sistema de combustible, sustituir componentes de caucho desgastados y repostar en estaciones autorizadas que garanticen la calidad y el cumplimiento de los estándares de la mezcla de etanol./.

VNA