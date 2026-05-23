Economía

Marcas de automóviles confirman compatibilidad con gasolina E10 ante aplicación nacional

Ante la obligatoriedad de la gasolina E10 a partir de junio de 2026, gigantes como Toyota, Honda y Hyundai aseguran que sus motores son plenamente compatibles con el biocombustible.

Una gasolinera en provincia vietnamita de Ha Tinh. (Foto: VNA)
Una gasolinera en provincia vietnamita de Ha Tinh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los principales fabricantes de automóviles y motocicletas presentes en Vietnam han confirmado que la gran mayoría de los vehículos modernos que circulan en el país pueden utilizar con normalidad la gasolina biocombustible E10, siempre que reciban un mantenimiento adecuado.

El anuncio de compañías como Honda, Toyota, Hyundai, Ford y Mercedes-Benz busca despejar las preocupaciones de los usuarios sobre el posible impacto de este combustible en el rendimiento del motor, el consumo y la durabilidad de los vehículos.

Según la Circular 50/2025/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio, emitida el 7 de noviembre de 2025, la gasolina sin plomo deberá mezclarse obligatoriamente con etanol en todo el país para producir E10 a partir del 1 de junio de 2026. La medida forma parte de la estrategia nacional de transición energética, reducción de emisiones y promoción de combustibles renovables.

En este contexto, la filial de Toyota en Vietnam informó que todos sus modelos fabricados desde 1997 son plenamente compatibles con la gasolina E10, tanto nuevos como usados, sin que ello implique un aumento en los costos de mantenimiento ni afectaciones al rendimiento.

Por su parte, Honda Vietnam señaló que casi todos sus automóviles y motocicletas actuales pueden operar con este combustible de manera normal, con la excepción del modelo de alto rendimiento Civic Type R, para el cual se recomienda el uso de gasolina con octanaje RON95 o superior.

Hyundai Thanh Cong Vietnam afirmó que toda su gama de vehículos a gasolina está diseñada bajo estándares globales y es compatible con la mezcla E10, sin que se registren diferencias significativas en la vida útil del motor.

Ford Vietnam también confirmó la compatibilidad de sus vehículos equipados con motores EcoBoost, como Ranger, Everest y Territory, y precisó que muchos modelos fabricados después de 2013 pueden admitir mezclas con hasta un 15% de etanol.

En el segmento premium, Audi, BMW y Mercedes-Benz publicaron listas de modelos compatibles, advirtiendo únicamente que algunos vehículos con sistemas de inyección directa de primera generación, producidos a inicios de los años 2000, podrían no ser aptos para este tipo de combustible.

Expertos técnicos han instado a evitar alarmas infundadas en redes sociales sobre posibles daños severos en los motores, recordando que la gasolina E10 es ampliamente utilizada a nivel internacional como medida para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

En la misma línea, el subdirector del Departamento de Innovación, Transición Verde y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio Dao Duy Anh destacó que la E10 es una solución clave para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la industria de biocombustibles en Vietnam.

El país ya cuenta con infraestructura de mezcla y suministro de etanol desarrollada desde la implementación de la gasolina E5 en 2018. En la fase de transición actual, empresas mayoristas como Petrolimex y PVOIL realizaron ventas piloto desde agosto de 2025 en Hanoi, Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh, y en mayo de 2026 comenzaron a sustituir progresivamente la gasolina RON95 por la versión E10 RON95 en toda su red.

Pese a las garantías de los fabricantes, las empresas advirtieron que en vehículos muy antiguos o con mantenimiento deficiente, el etanol podría desprender sedimentos acumulados en el sistema de combustible, lo que podría obstruir los filtros.

Ante ello, recomendaron a los conductores realizar revisiones periódicas del sistema de combustible, sustituir componentes de caucho desgastados y repostar en estaciones autorizadas que garanticen la calidad y el cumplimiento de los estándares de la mezcla de etanol./.

VNA
#Vietnam #gasolina E10 #marcas de autos #biocombustibles #transición energética #Toyota #Honda #Petrolimex #motores compatibles
Seguir VietnamPlus

Resolución 70: Seguridad energética

Transición Verde

Noticias relacionadas

Ver más

En el encuentro. (Foto: VNA)

Vietnam y UE impulsan nexos económicos y comerciales

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Hong Dien recibió hoy a una delegación de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam, encabezada por su presidente, Bruno Jaspaert, con motivo de su visita de trabajo al país.

En el acto de lanzamiento del VARI. (Foto: VNA)

Lanzan el índice de reputación de empresas agrícolas de Vietnam

El Índice de Reputación de Empresas Agrícola de Vietnam (VARI), un programa de evaluación, clasificación y publicación del prestigio de empresas y empresarios del sector agrícola se lanzó oficialmente en Hanoi, durante el foro “Desbloquear el flujo de capital para la agricultura: soluciones crediticias seguras y sostenibles”.

Línea de producción de módulos de cámara y componentes electrónicos para exportación en la fábrica de MCNEX VINA (100% de capital surcoreano), ubicada en el Parque Industrial Phuc Son, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Vietnam promueve parques inteligentes para captar inversión extranjera

La transición hacia modelos de parques industriales verdes y ecoindustriales se está convirtiendo en un requisito esencial para que Vietnam mejore la calidad de la atracción de inversión extranjera directa (IED), aumente la competitividad y participe más activamente en las cadenas de suministro globales.

Presentan café de Yunan en festival de café de la Montaña Nevada del Dragón de Jade en el antiguo pueblo de Baisha, China. (Foto: VNA)

Vietnam y China fortalecen cooperación en sector cafetalero

Las industrias del café de Vietnam y China, particularmente con la provincia de Yunnan, están registrando notables avances impulsados por la creciente cooperación agrícola y comercial entre ambas naciones, lo que abre amplias perspectivas en los ámbitos de la cultura, la tecnología y el mercado.

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Al amanecer, en la Zona Especial de Ly Son, provincia central de Quang Ngai, el área del puerto pesquero (comuna de An Vinh) despierta con bullicio. Los barcos regresan tras una noche de faena en el mar, descargando sus capturas mientras pescadores y comerciantes intercambian productos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a desarrollar la industria de materiales

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a desarrollar la industria de materiales del país hacia una dirección verde, sostenible y autónoma, con capacidad de competitividad internacional y adaptada a los compromisos globales, protegiendo al mismo tiempo los más altos intereses nacionales.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam e India impulsan comercio electrónico transfronterizo

El Foro sobre el comercio electrónico transfronterizo entre Vietnam e India se llevó a cabo recientemente en Nueva Delhi, con la participación de numerosos representantes de agencias de gestión, asociaciones industriales, empresas de logística y de tecnología financiera, plataformas tecnológicas y startups de los dos países.

Fabricación de piezas mecánicas auxiliares en la fábrica de maquinaria de precisión Duy Khanh, barrio de Tang Nhon Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: sggp.org.vn

Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

En medio de impulso al sector privado en Vietnam, la comunidad empresarial espera que el sistema bancario implemente soluciones más flexibles para que los recursos financieros lleguen a las empresas adecuadas en el momento oportuno.