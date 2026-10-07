Sociedad

Más de 100 delegados asistirán al Diálogo de Quy Nhon sobre Clima y Transición

Más de 100 delegados participarán en el primer Diálogo de Quy Nhon sobre clima y transición, centrado en descarbonización, energía y financiación.

Lam Hai Giang, vicepresidente del Comité Popular de Gia Lai, pronuncia un discurso (Foto: VNA)
Lam Hai Giang, vicepresidente del Comité Popular de Gia Lai, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Más de 100 delegados de Vietnam, el Sudeste Asiático y socios internacionales asistirán al primer Diálogo de Quy Nhon sobre Clima y Transición, que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE), en la provincia de Gia Lai.

La información fue dada a conocer por el Comité Popular provincial, la asociación Rencontres du Vietnam (Encuentro con Vietnam) y el ICISE durante una conferencia de prensa celebrada el 5 de octubre en la localidad.

Con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y bajo el patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Comité Popular provincial, el diálogo constituye una experiencia piloto, denominada “Versión Cero”, destinada a poner a prueba el modelo antes de su celebración anual a partir de 2027. Su objetivo es conectar la ciencia, las políticas públicas, las finanzas y la práctica para impulsar la cooperación y las iniciativas frente al cambio climático y en favor de la transición hacia una economía baja en carbono.

El encuentro reunirá a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, bancos de desarrollo y empresas, así como a científicos, para intercambiar opiniones sobre ciencia climática, seguridad energética, descarbonización, financiación de la transición, cadenas de valor, riesgos climáticos y resiliencia.

El profesor Tran Thanh Van, presidente de Rencontres du Vietnam, afirmó que el cambio climático ya no es solo una cuestión medioambiental, sino que está estrechamente relacionado con la energía, la alimentación, el empleo, la salud, los presupuestos nacionales y la vida cotidiana de las personas.

Para los países en desarrollo, la transición no debe implicar sacrificar el desarrollo, sino avanzar en la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética y alimentaria y la generación de empleo, señaló.

En este sentido, el diálogo ha sido concebido como un foro abierto y de confianza que reúne a actores responsables y con experiencia para intercambiar perspectivas y explorar oportunidades de cooperación, indicó.

El evento contará con sesiones plenarias de alto nivel, diálogos y talleres técnicos, en los que los delegados abordarán la ciencia climática en un contexto marcado por desafíos geopolíticos y económicos; la evolución de la financiación de la transición; la economía política de una transición climática justa; los minerales necesarios para la transición; las redes eléctricas regionales de la ASEAN; así como la seguridad energética mundial, las cadenas de valor y la descarbonización.

También se analizarán cuestiones como los riesgos climáticos extremos y la resiliencia, los escenarios de política económica relacionados con el clima y la naturaleza, los marcos de políticas e inversiones a largo plazo, la gestión de las finanzas públicas verdes y los instrumentos financieros.

Se espera que la sesión de clausura incluya un debate sobre una hoja de ruta para los futuros foros sobre el clima y para el Diálogo de Quy Nhon de 2027.

Lam Hai Giang, vicepresidente del Comité Popular provincial, señaló que el evento ofrecerá a la localidad una oportunidad para estrechar los vínculos con socios internacionales, organizaciones científicas, empresas e instituciones financieras, contribuyendo a ampliar la cooperación y movilizar recursos para el desarrollo sostenible.

La provincia espera que esta iniciativa piloto contribuya a consolidar el Diálogo de Quy Nhon como un foro de referencia sobre clima, transición y cooperación internacional, y que permita convertir las iniciativas y asociaciones surgidas del encuentro en programas concretos que beneficien tanto a la localidad como a toda la región./.

VNA
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