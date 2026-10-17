Más de dos mil productos regionales protagonizan feria agrícola en ciudad de Hai Phong

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La Semana de Productos Agrícolas OCOP (Cada comuna, un producto) y Especialidades Regionales 2026 se inauguró en la ciudad portuaria de Hai Phong, con la participación de 123 entidades, organizaciones y productores procedentes de las 34 provincias y ciudades vietnamitas.



El evento reúne 200 puestos que presentan más de 2.000 productos, incluidos artículos certificados con la categoría OCOP de tres a cinco estrellas en 130 de los puestos. La iniciativa ofrece a los consumidores la oportunidad de conocer, degustar y adquirir productos agrícolas y alimentarios de distintas regiones del país.



Entre los productos expuestos figuran el arroz Seng Cu, el té de Thai Nguyen, los brotes de bambú y los fideos de Sơn La, los embutidos tradicionales de Hanoi, el pollo curado con sal de Phu Tho, la gelatina vegetal de Cao Bang y las verduras deshidratadas de Hai Phong. También se presentan nidos de salangana de Khanh Hoa y Da Nang, algas marinas y ajo de Ly Son, especialidades de las Tierras Altas Centrales, dulces del delta del Mekong y productos pesqueros de Quang Ninh, Thanh Hoa y Hai Phong.



Durante la ceremonia inaugural, Tran Hung Cuong, representante de la empresa organizadora Aplus Media and Events, explicó que el programa tiene como objetivo promover productos agrícolas de calidad, artículos OCOP y especialidades representativas de las distintas localidades.



Asimismo, busca conectar a empresas, cooperativas y productores con las redes de distribución y los consumidores, ampliar los mercados y aumentar el valor y la competitividad de los productos vietnamitas.



La iniciativa también pretende impulsar el desarrollo económico rural y difundir la riqueza cultural y las tradiciones características de cada región.



Para las empresas y cooperativas participantes, la semana comercial constituye una oportunidad para promocionar sus marcas, establecer contactos comerciales y ampliar sus canales de distribución.



Un representante de la Cooperativa Minh Phuong, de la provincia de Phu Tho, señaló que la entidad presenta especialidades locales acompañadas de historias sobre la cultura de su territorio, con la esperanza de llegar a más consumidores e introducir sus productos OCOP en cadenas de supermercados.



La cooperativa también espera aprovechar el potencial del mercado de Hai Phong, recoger opiniones de los clientes, mejorar la calidad de sus productos y conseguir contratos comerciales que garanticen una salida estable para la producción local.



Además de los puestos comerciales, los visitantes pueden degustar platos típicos regionales y disfrutar de actuaciones artísticas.



La Semana de Productos Agrícolas OCOP y Especialidades Regionales se celebra del 15 al 20 de octubre. Durante la primera jornada, la diversidad de productos atrajo a numerosos visitantes interesados en conocer y adquirir productos de diferentes zonas de Vietnam./.

VNA