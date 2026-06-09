Máximo dirigente de Vietnam insta a centrar investigación en asuntos teóricos nuevos y urgentes

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy en Hanoi una sesión de trabajo con el Consejo Teórico Central para el mandato 2026-2031, con el fin de desplegar las tareas prioritarias de esta entidad para el período venidero.



Al clausurar el encuentro, el mandatario interconectó el acertado liderazgo del Partido Comunista con la solidez de sus bases teóricas, argumentando que para alcanzar una visión a largo plazo y resolver los desafíos emergentes se requiere un pensamiento innovador.



Sostuvo que en los momentos de transición histórica, la teoría debe ir un paso adelante mediante una mayor capacidad de previsión estratégica, evitando que el rezago analítico genere pasividad ante las transformaciones de la época.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en una sesión de trabajo con el Consejo Teórico Central para el mandato 2026-2031. (Foto: VNA)



En tal sentido, To Lam exhortó al Consejo Teórico Central a actuar de manera más proactiva y aguda en el quinquenio 2026-2031, profundizando en los problemas medulares y los cuellos de botella del desarrollo para asesorar eficazmente las decisiones del Partido.



Tras elogiar los aportes de la institución en el mandato anterior, particularmente en el balance de los 40 años del proceso de Renovación (Doi Moi) y la redacción de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido, solicitó coordinar el proceso de evaluación de los 100 años de liderazgo partidista y las cuatro décadas de implementación de la Plataforma Política.



Con vistas a materializar las metas del XIV Congreso Nacional de la organización, el jefe de Estado sugirió profundizar en las investigaciones sobre el socialismo, el modelo y el camino hacia el socialismo en el contexto actual.



Planteó interrogantes clave sobre cómo maximizar el potencial de la economía de mercado y liberar los recursos privados manteniendo la orientación socialista para evitar la polarización extrema de la riqueza; así como las vías para estructurar una institución orientada al desarrollo en el espacio digital, salvaguardar la soberanía de los datos, a la par de transformar la nación en un país tecnológicamente avanzado, próspero y equitativo.



Asimismo, instó a estudiar el modelo de desarrollo nacional en la nueva era, la gobernanza moderna, la autonomía estratégica ligada a la integración internacional y el impacto combinado de las transiciones digital, verde y energética. El mandatario también enfatizó la importancia de estandarizar y clarificar los nuevos conceptos y el lenguaje teórico del Partido para asegurar una interpretación unificada de las directrices, además de indagar en la ética y la cultura de gobernanza en aras de consolidar la transparencia institucional y el control del poder.



Para cumplir estos objetivos, el dirigente llamó a renovar los métodos de investigación mediante la adopción de tecnologías digitales, macrodatos e inteligencia artificial, al tiempo que aprobó la creación de una Red de Investigación Científica sobre Teoría Política y la institucionalización de una conferencia académica nacional anual.



Sugirió además monitorear a largo plazo a determinadas localidades y sectores como “laboratorios prácticos” para nutrir la teoría desde la realidad viva.



Hizo especial hincapié en la formación de cuadros teóricos jóvenes y la consolidación de expertos de primer nivel con firme temperamento político, mentalidad moderna y capacidad de integración.



Para ello, instó a construir un entorno académico democrático que fomente el debate científico y respete las diferencias, siempre sobre la base de la perseverancia en los intereses nacionales y los fundamentos ideológicos del Partido./.