Máximo dirigente vietnamita recibe al primer ministro de Laos

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy al miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario y primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, quien realiza una visita oficial al país y participa en el III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF).



Durante el encuentro, el líder vietnamita valoró altamente la primera visita oficial de Sonexay Siphandone a Vietnam tras la celebración del XII Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos. Consideró que este viaje reviste una gran importancia para consolidar las relaciones especiales entre ambos países, fortalecer la confianza política, mantener la eficacia de los mecanismos de contacto de alto nivel y traducir los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes en programas de cooperación concretos, generando un nuevo impulso para los vínculos bilaterales.



To Lam agradeció asimismo la participación y las intervenciones del jefe del Gobierno laosiano, junto con los primeros ministros de Camboya, Tailandia y Timor-Leste, en la sesión inaugural del AFF. Según señaló, su presencia contribuyó al éxito del evento y puso de manifiesto tanto el espíritu de solidaridad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como la estrecha relación estratégica especial entre Vietnam y Laos.



Felicitó a Laos por los importantes avances alcanzados en los últimos años y reiteró que Vietnam respalda firmemente la causa de renovación del país vecino. Asimismo, aseguró que Hanoi continuará brindando apoyo dentro de sus posibilidades para contribuir a la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la capacidad de gestión y el desarrollo sostenible de Laos.



Al destacar la positiva evolución de las relaciones bilaterales, To Lam elogió la estrecha coordinación entre ambos Gobiernos en la implementación de los acuerdos de alto nivel y valoró los resultados de la 48.ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos. Gracias a esta cooperación, ambas partes han obtenido resultados alentadores en áreas como política, relaciones exteriores, defensa y seguridad, economía, comercio, inversión, cultura, educación y formación, así como en los intercambios entre localidades.



El máximo dirigente vietnamita propuso seguir consolidando la confianza política mediante el mantenimiento de intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel por todos los canales; reforzar la cooperación en defensa y seguridad; impulsar la conectividad económica para convertirla en un verdadero pilar de las relaciones bilaterales; renovar la colaboración en educación, formación y desarrollo de recursos humanos; y ampliar de manera efectiva la cooperación entre las localidades de ambos países.



De manera particular, instó a avanzar desde una “buena cooperación” hacia una “cooperación eficiente”, de modo que los compromisos asumidos se traduzcan en resultados concretos y beneficios tangibles para los pueblos de ambas naciones. En este sentido, sugirió realizar evaluaciones periódicas para orientar adecuadamente la cooperación en cada etapa.



﻿ El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), recibe al miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario y primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone. (Foto: VNA)



Respecto a los proyectos específicos, recomendó priorizar el desarrollo de obras estratégicas en los sectores del transporte, la energía, la agricultura y la transformación digital. Entre ellas, destacó las relacionadas con el puerto de Vung Ang, la autopista Hanoi-Vientiane y la línea ferroviaria Vung Ang-Vientiane, consideradas fundamentales para responder a las crecientes necesidades comerciales de ambos países.



También abogó por continuar simplificando los procedimientos fronterizos y ampliar el uso de monedas nacionales en los pagos para facilitar el transporte, el turismo, el comercio y la inversión.



Sobre la base de la tradicional solidaridad entre Vietnam, Laos y Camboya, To Lam llamó a reforzar la coordinación con Phnom Penh para preservar y fortalecer la amistad entre los tres países, así como implementar de manera efectiva el Plan de Acción para la conectividad de las economías de Camboya, Laos y Vietnam hacia 2030.



Por su parte, Sonexay Siphandone felicitó a Vietnam por los destacados logros alcanzados bajo el liderazgo del Partido Comunista encabezado por To Lam. Subrayó que esos resultados han permitido al país mantener la estabilidad política, garantizar la defensa y la seguridad, y sostener un crecimiento económico elevado y constante.



El primer ministro laosiano informó sobre los resultados de sus conversaciones con su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, durante las cuales ambas partes alcanzaron importantes consensos sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales en los próximos años.



Según explicó, durante el primer semestre de este año se cumplieron, en lo esencial, los objetivos previstos. Vietnam se mantiene como uno de los mayores inversores extranjeros en Laos, con 289 proyectos y un capital registrado total de 6,6 mil millones de dólares. Por otra parte, el comercio bilateral superó los 1,2 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Ambos Gobiernos continuarán coordinándose estrechamente con el objetivo de elevar el intercambio comercial hasta los 10 mil millones de dólares en los próximos cinco años.



El premier expresó además su profundo agradecimiento por el amplio, oportuno y eficaz apoyo brindado por Vietnam a Laos, y afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos seguirán preservando y fortaleciendo los lazos especiales que unen a ambos países.



Al concluir el encuentro, los dos dirigentes acordaron coordinar la elaboración de planes y la organización de las actividades conmemorativas por el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos, que se celebrarán en 2027.



Ambas partes coincidieron en que estas actividades deberán contar con contenidos prácticos y profundos, capaces de transmitir a toda la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, los valores históricos y el significado trascendental de la relación especial entre las dos naciones./.