Un recorrido por barco en Ninh Binh (Fuente: The Australian)

Un rincón del casco antiguo de Hanoi (Fuente: VNA)

Hanoi, (VNA)- El sitio web The Australian publicó recientemente un artículo elogiando la belleza de los destinos turísticos famosos de Vietnam que los visitantes no deben perderse.El artículo sugiere que los viajeros internacionales experimenten las dos cosas más maravillosas de Vietnam: momentos de tranquilidad y energía urbana, en Ninh Binh y Hanoi “La niebla cubre el último piso de la pagoda Bai Dinh en la provincia vietnamita de Ninh Binh , al sur de la capital, Hanoi. Estoy muy consciente de la paz y la tranquilidad. Este vasto complejo se extiende desde el pie de la pintoresca montaña Bai Dinh. Los visitantes rezan ante altares cargados de ofrendas”.Así describió la autora Imogen Reid las emociones durante su visita a Ninh Binh, en la cual también apreció majestuosas estatuas de Arhat y disfrutó de un recorrido en barco por Trang An, un sitio reconocido por sus cuevas.La experiencia contrasta considerablemente con Hanoi, que está llena de sonidos, olores y colores. La autora expresó su impresión sobre la arquitectura del Gran Teatro de la Ópera y recomendó los platos tradicionales vietnamitas como una experiencia inolvidable.Además, la escritora sugiere que los turistas exploren las prístinas playas de arena blanca y la espesa selva tropical en la llamada Isla de Perlas, Phu Quoc, así como disfruten de la cocina regional única y experimenten las tradiciones culturales en esta localidad./.