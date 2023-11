Fuerzas de la provincia de Bac Lieu inspeccionan las actividades de buques pesqueros (Fuente:VNA)

Bac Lieu, Vietnam (VNA) – Gracias a los esfuerzos de todo el sistema político de la provincia sureña de Bac Lieu para prevenir y combatir la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR), la conciencia de los pescadores locales sobre el cumplimiento de la ley ha mejorado significativamente.Bac Lieu cuenta actualmente con una flota de más de 900 buques pesqueros, la mayoría en el distrito de Dong Hai. Para prevenir la pesca ilegal, el puesto de guardia fronterizo de Ganh Hao en el distrito de Dong Hai ha prestado gran atención a popularizar las regulaciones pesqueras y monitorear y supervisar las actividades de los buques.Según el capitán Nguyen Duy Thanh, subdirector del puesto de guardia fronterizo de Ganh Hao, sólo aquellos buques que cumplan plenamente con los requisitos legales en la explotación de productos del mar podrán operar.Nguyen Trong Han, vicepresidente del Comité Popular de Dong Hai, reiteró que gracias a la implementación efectiva de medidas integrales, en los últimos años, el cumplimiento de las leyes de los pescadores locales en la explotación de productos del mar ha mejorado cada vez más.Ratificó que en los eventos de comunicación, los pescadores reciben conocimientos sobre la Ley de Pesca de Vietnam de 2017 y la Ley de la Guardia Costera de Vietnam de 2018, así como las regulaciones sobre la prevención y lucha contra la pesca INDNR.Dang Minh Thuy, un pescador del municipio de Ganh Hao del distrito de Dong Hai, propietario de dos embarcaciones de 15 metros de eslora, afirmó que, cumpliendo estrictamente con todas las normas pesqueras, su familia espera contribuir a persuadir a la Comisión Europea para que retire pronto la “tarjeta amarilla” contra la exportación de productos del mar vietnamitas.Le Van Thi, otro armador de Ganh Hao, dijo que gracias al conocimiento proporcionado por la guardia fronteriza y las fuerzas de guardacostas, él y sus compañeros de trabajo entienden completamente las regulaciones de pesca INDNR y otras leyes relacionadas, lo que les permite no violar la ley y aguas extranjeras.Luu Hoang Ly, director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Bac Lieu, resaltó que prevenir las violaciones de aguas extranjeras por parte de los pescadores locales ha sido uno de los éxitos de las autoridades locales.Señaló que todos los barcos pesqueros con una eslora a partir de 15 metros en Bac Lieu han instalado el sistema de seguimiento de barcos.El funcionario aseveró que Bac Lieu continuará implementando medidas para garantizar que todos los barcos pesqueros locales informen estrictamente sobre sus operaciones y actividades de explotación, demostrando así el origen de sus productos del mar.Agregó que periódicamente se realizarán campañas de inspección para detectar infracciones en la explotación de productos del mar./.