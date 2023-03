Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud AstraZeneca Vietnam firmaron hoy un memorando de entendimiento sobre cooperación, bajo el cual trabajarán con socios para promover programas existentes y nuevos para mejorar la conciencia pública sobre enfermedades, prevención y detección temprana.En particular, ambas partes colaborarán en programas como “Por unos pulmones sanos”, que tiene como objetivo mejorar el diagnóstico, tratamiento y manejo del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón; un programa que ayuda a los jóvenes a adoptar un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades no transmisibles; CareMe, que tiene como objetivo consolidar el sistema de atención de enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas; la segunda fase de un programa de cooperación para la sostenibilidad y resiliencia del sistema de salud de Vietnam; y otro sobre el fortalecimiento de la capacidad del sistema de investigación y pruebas clínicas en el país.En la ceremonia de firma en Hanoi, la viceministra de Salud, Nguyen Thi Lien Huong, dijo que al superar diferentes oleadas de infecciones por COVID-19, el sistema de salud de Vietnam ha demostrado su capacidad de respuesta y resiliencia para contener y adaptarse de manera segura y flexible a la pandemia.Sin embargo, el sistema se ha visto muy afectado por la pandemia, así como por desafíos persistentes como la carga de enfermedades no transmisibles, el envejecimiento de la población, la capacidad limitada de los establecimientos de atención médica de base y la escasez de trabajadores médicos.Para lograr la cobertura universal de salud como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sistema de salud de Vietnam debe reforzarse integralmente con una mejor capacidad y eficiencia hacia un sistema equitativo, eficiente, de calidad y sostenible que satisfaga la demanda de atención médica de todas las personas, continuó.Al apreciar la asistencia de AstraZeneca para el sector de la salud de Vietnam, especialmente en la implementación de la estrategia de vacuna contra la COVID-19, la funcionaria describió la firma del pacto como un hito importante en la cooperación bilateral y expresó su esperanza de que las partes relevantes trabajen juntas de manera efectiva para alcanzar los objetivos establecidos.Por su parte, Leon Wang, vicepresidente ejecutivo de Mercados Internacionales de AstraZeneca, destacó que la pandemia de COVID-19 y el cambio climático han demostrado la importancia de proteger y construir un sistema de salud sostenible y resistente, con un objetivo común que requiere alianzas público-privadas junto con coordinación intersectoriales y multinacional./.