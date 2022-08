El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, recibe a la nueva coordinadora residente de la ONU en Hanoi, Pauline Tamesis (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, exhortó hoy a la nueva coordinadora residente de las Naciones Unidas (ONU) en Hanoi, Pauline Tamesis, a actuar como un puente de conexión para promover la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia transnacional y el mantenimiento de la paz.Al recibir a la funcionaria, To Lam destacó que el 2022 marca el 45 aniversario de la participación de Vietnam en la ONU, y enfatizó que el país indochino ha sido elegido para muchos cargos importantes de la mayor institución mundial y ha participado activa, proactiva y responsablemente en mecanismos multilaterales, defendiendo los principios básicos del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU.En particular, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (MSPV) siempre se coordina estrechamente con las agencias de la ONU en el combate contra la delincuencia, así como la promoción de la igualdad de género y la seguridad, incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19, recalcó.La cartera también profunza sus nexos con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer ( ONU Mujeres) a través de muchas actividades para mejorar el liderazgo de las féminas, la prevención de la violencia contra ese grupo de género y el mantenimiento de la paz , además de contribuir al establecimiento de la Oficina contra el Terrorismo de la organización multilateral (UNOCT) en el renglón de la seguridad de la aviación.En 2022, el MSPV enviará oficiales para participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, reveló, al subrayar que se trata de una responsabilidad internacional importante, regular y duradera de las fuerzas de policía popular de Vietnam.To Lam propuso a Pauline Tamesis que continúe facilitando la cooperación entre las agencias de la ONU y el MSPV, especialmente en la lucha contra delitos transnacionales relacionados con drogas, corrupción, trata de personas, lavado de dinero y terrorismo.Por su parte, Pauline Tamesis reafirmó su compromiso de promover las relaciones de cooperación de la ONU con Vietnam, particularmente con el MSPV./.