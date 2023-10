Beijing (VNA) –El subsecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa de Vietnam, el general Phan Van Giang, pronunció hoy un discurso en la primera sesión plenaria del X Foro Xiangshan de Beijing , destacando el respeto por los intereses y la seguridad de todos los países para construir la paz y el desarrollo.En la sesión titulada “Responsabilidad de los principales países y cooperación en materia de seguridad global”, Phan Van Giang reiteró que todas las naciones aspiran a tener un ambiente de seguridad integral, interconectado, integrado y armonioso en todos los aspectos.Citó el ejemplo exitoso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una organización regional en la que la mayoría de sus miembros son países en desarrollo, al hacer contribuciones prácticas a gestionar y garantizar las cuestiones de seguridad global.A escala regional, la cooperación China -ASEAN se está desarrollando cada vez mejor, en la que el proceso de negociación para construir un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) ha logrado inicialmente resultados positivos, demostrando la determinación política de las partes, con el objetivo de crear un código de conducta sustantivo y efectivo para mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación en el Mar del Este.Según el funcionario vietnamita, el COC no sólo abordará cuestiones específicas de seguridad sino que también especificará las leyes internacionales, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y la compromiso de las partes interesadas relevantes.Al comprender el valor de la libertad, la paz y los impactos del entorno de seguridad global en la seguridad regional y nacional, resaltó la política exterior consistente de Vietnam de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilateralización y diversificación de las relaciones, de ser un buen amigo y un socio confiable para todos los países, y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional.Enfatizó también la política de defensa de paz y autodefensa de su país: no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.A través del Foro Xiangshan de Beijing, otros foros multilaterales sobre defensa y seguridad y las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Vietnam ha afirmado su papel proactivo y su alta responsabilidad en los asuntos globales y regionales.La cooperación bilateral de defensa de Vietnam con otras naciones se lleva a cabo de manera abierta, transparente y de una manera que no daña los intereses de otros países, añadió.Para hacer realidad conjuntamente la aspiración de construir un mundo de paz, cooperación y prosperidad, Phan Van Giang subrayó la aspiración de Vietnam de que todas las naciones se adhieran al derecho internacional, respeten la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales de cada uno. Los países, especialmente los en desarrollo, deben defender la "autonomía estratégica", respetar la diversidad, la singularidad y las condiciones específicas de cada nación, al tiempo que aspiran siempre a la unidad y el consenso en materia de conciencia, responsabilidad y acción frente a las cuestiones de seguridad global. Cada nación debe cumplir sus compromisos, cumplir sus obligaciones con la comunidad internacional y demostrar un sentido de responsabilidad.En la ocasión, Phan Van Giang mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Laos y Camboya, y con el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn.En el encuentro con el vicepremier y ministro de Defensa Nacional de Laos, el general Chansamone Chanyalath, ambas partes revisaron los resultados de su cooperación pasada y propusieron un trabajo conjunto en el futuro, incluido el aumento de la frecuencia de los intercambios entre oficiales jóvenes.Expresaron la convicción en la organización exitosa del primer intercambio amistoso de defensa fronteriza entre Vietnam, Laos y Camboya, previsto para diciembre venidero.Mientras tanto, los ministros de Defensa de Vietnam y Camboya también compartieron la opinión de que los dos ejércitos necesitan continuar su cooperación, solidaridad y vínculo fuerte, ya que son un pilar importante de la buena vecindad, la amistad tradicional y la cooperación integral y sostenible entre los dos países.Por su parte, el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, deseó que Vietnam continúe haciendo importantes contribuciones a los mecanismos de cooperación de la ASEAN y a la construcción de una comunidad regional unida y próspera./.