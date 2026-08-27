Ministro de Educación de Vietnam: Reforma debe traducirse en cambios concretos en las aulas

Hanoi (VNA) - Tras un año de aplicación de la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo disruptivo de la educación y la formación, el ministro de Educación y Formación, Hoang Minh Son, afirmó que Vietnam ha sentado las bases para una nueva etapa de transformación, pero debe convertir las políticas de renovación en cambios concretos en cada escuela y aula.



Hasta mediados de agosto de 2026, 35 de las 76 tareas previstas en la Resolución habían sido completadas, sin ninguna fuera de plazo. Entre los principales avances figuran la exención de las tasas de matrícula, la preparación de un conjunto común de libros de texto y la construcción de 108 escuelas internados de educación general en comunas fronterizas.



La formación de recursos humanos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y tecnologías estratégicas también registra progresos. En 2026, el 32,5% de los nuevos estudiantes universitarios optó por carreras STEM, mientras la transformación digital del sector avanza desde la digitalización de trámites hacia la construcción de una infraestructura de datos para la gestión, la enseñanza, los exámenes y la admisión.



Actualmente, las bases de datos educativas reúnen información de unas 50.000 instituciones, más de 27 millones de estudiantes y más de 1,4 millones de docentes. Hasta agosto, se habían recibido más de 18 millones de expedientes académicos digitales y digitalizado más de 13 millones de títulos y certificados.



Pese a estos avances, el ministro reconoció que las mejoras en la calidad educativa, el personal docente y los recursos humanos aún no se han traducido claramente en cambios sustanciales. Persisten la escasez de profesores y aulas, la sobrecarga en algunas ciudades y zonas industriales, así como problemas relacionados con la presión por los resultados, el fraude académico, las clases extraescolares irregulares y la violencia escolar.

Una clase que utiliza recursos didácticos digitales en la Escuela Primaria Pham Hong Thai (barrio de Nam Dinh, provincia de Ninh Binh). (Fuente: VNA)



En este contexto, Hoang Minh Son subrayó que el avance educativo no puede depender únicamente de nuevas políticas o de mayores recursos, sino que requiere una renovación interna del sector, desde la gestión escolar y el personal docente hasta los contenidos, los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación.



Sobre la reorganización de la red escolar, señaló que esta no debe perseguir simplemente la reducción del número de centros, sino un uso más eficiente de los docentes, las instalaciones y los recursos, garantizando al mismo tiempo el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. Las autoridades locales deberán adaptar la distribución de escuelas y profesores a los cambios demográficos, con especial atención a las zonas remotas, montañosas, fronterizas e insulares, así como a las áreas urbanas y zonas industriales con sobrecarga.



Para el curso 2026-2027, una prioridad será reducir las presiones innecesarias sobre los estudiantes. El Ministerio promoverá métodos de enseñanza y evaluación que reduzcan el aprendizaje memorístico y centrado exclusivamente en los exámenes y fomenten el autoaprendizaje, la práctica, la experiencia, el pensamiento independiente y la creatividad.



En cuanto a las clases extraescolares, se reforzará la lucha contra las prácticas que incumplen la normativa, al tiempo que se buscará mejorar la calidad de la enseñanza ordinaria, ampliar la enseñanza en dos turnos cuando las condiciones lo permitan y fortalecer las actividades culturales, artísticas, deportivas y de apoyo dentro de las escuelas.



El ministro también llamó a cambiar la concepción del éxito académico, al considerar que cada estudiante tiene capacidades y ritmos de desarrollo diferentes. Lo importante, señaló, es que cada alumno avance y desarrolle conocimientos, habilidades, salud y confianza para construir su futuro.



De cara al nuevo curso, Hoang Minh Son pidió a los estudiantes “aprender para comprender, para hacer y para madurar”, y a los padres, acompañar a sus hijos desde el respeto y la confianza en la escuela.



El ministro recalcó que los grandes objetivos de la Resolución 71-NQ/TW solo podrán hacerse realidad mediante cambios concretos en la vida cotidiana de las escuelas, porque “el éxito no tiene un único camino y el valor de cada persona no puede medirse por una nota o un título”./.