Phnom Penh (VNA) –El general To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, al frente de una delegación de alto nivel, realizó una visita oficial a Camboya del 22 al 24 de este mes, por invitación del vicepremier y ministro de Interior camboyano, Sar Sokha.Durante su reunión celebrada la víspera, To Lam y Sar Sokha coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Camboya se han consolidado y fortalecido, teniendo como pilar la tradicional amistad entre los dos ministerios.Las dos partes han mantenido una estrecha coordinación en la lucha contra la criminalidad, dijeron, y agregaron que gracias a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad pública se ha garantizado la seguridad y el orden en las zonas fronterizas.Los funcionarios acordaron aumentar los intercambios de información y continuar la coordinación para prevenir complots de fuerzas hostiles, mantener la seguridad y el orden social y combatir los delitos transfronterizos.Además, coincidieron en coordinarse para garantizar la seguridad, la protección y el orden social, particularmente la seguridad de eventos políticos importantes en cada país y las visitas de altos líderes de ambos países, no permitiendo que un tercero utilice el territorio de uno para sabotear al otro.Con posterioridad, To Lam y Sar Sokha copresidieron una conferencia para revisar los resultados de la cooperación y firmaron un plan de cooperación para 2024 entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio del Interior de Camboya.Durante su estancia, la delegación vietnamita realizó una visita de cortesía a Samdech Techo Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y presidente del Consejo Privado Supremo del Rey.Como presidente del partido gobernante, Hun Sen se comprometió a contribuir a promover la tradicional amistad entre Camboya y Vietnam para que se desarrolle integralmente en todos los ámbitos, incluida la cooperación en materia de seguridad, un pilar importante.Por su parte, To Lam afirmó que Vietnam siempre respalda la construcción y el desarrollo nacional de Camboya y expresó su convicción de que el país vecino obtendrá más logros en el futuro.El mismo día, la delegación vietnamita visitó la Academia de Policía de Camboya, donde To Lam subrayó que la formación del personal es una tarea fundamental que ha contribuido a mejorar las relaciones entre los dos países en general y los dos ministerios en particular.Según el ministro, desde 2003, el Ministerio vietnamita de Seguridad Pública ha admitido a miles de policías camboyanos para formarse en academias y escuelas, y ha enviado cientos de profesores a Camboya para recibir clases de formación.El Ministerio vietnamita también ha enviado 100 agentes a la Academia de Policía de Camboya para estudiar el idioma jemer, ayudando a promover la coordinación entre las fuerzas de seguridad pública de los dos países en la lucha contra el crimen.El 24 de enero, la delegación vietnamita realizó una visita de cortesía al primer ministro camboyano, Samdech Thipadei Hun Manet, quien sugirió que los dos ministerios intensifiquen la cooperación en la lucha contra los delitos, especialmente los relacionados con las drogas y la alta tecnología, y la transformación digital, y se apoyen mutuamente para mejorar la capacidad de la aplicación de la ley y coordinación para manejar documentos legales para personas de origen vietnam ita en Camboya.El mismo día, la delegación vietnamita también se reunió con otros funcionarios de Camboya y visitó al personal de la Embajada de Vietnam en el país vecino./.