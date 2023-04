El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam , y el primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, (derecha) (Fuente:VNA)

Seúl (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam, realizó hoy una visita de cortesía al primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, como parte de su viaje al país este asiático.To Lam dijo que Vietnam siempre considera a Corea del Sur un socio de primera categoría en todos los campos, particularmente en economía, política, diplomacia, seguridad y defensa.Sostuvo que Vietnam está comprometido a apoyar una península coreana de paz, estabilidad, cooperación, desarrollo y desnuclearización.Por su parte, el primer ministro Han Duck-soo , elogió la asociación estratégica integral de los dos países y expresó su deseo de un fuerte desarrollo de la relación en el futuro.Pidió que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam cree condiciones favorables y aborde las dificultades que enfrentan los ciudadanos surcoreanos, en particular los empresarios que operan en la nación del sudeste asiático.En respuesta, To Lam declaró que su ministerio facilitará la inversión y las actividades comerciales de las empresas surcoreanas en Vietnam . Propuso que Corea del Sur continúe ayudando a Vietnam a mejorar su capacidad de hacer cumplir la ley, así como a garantizar la seguridad nacional y el orden y la seguridad sociales.Al mismo día, el ministro To Lam se reunió por separado con el Comisionado General de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur , Yoon Hee-keun, y el Comisionado General de la Guardia Costera, Kim Jong-uk, con el objetivo de impulsar la cooperación de las partes en la prevención y lucha contra las delincuencias./.