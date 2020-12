Hanoi (VNA) - La XIV Reunión de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) concluyó hoy con la aprobación de la Declaración conjunta sobre la cooperación sectorial por una agrupación cohesiva y adaptativa.

La XIV Reunión de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (Fuente: VNA)

En el documento emitido después de la reunión virtual bajo la presidencia de Vietnam, los ministros reconocieron las oportunidades y desafíos que enfrenta el bloque en un escenario regional y global repleto de cambios, y reiteraron la voluntad de construir una Comunidad de ASEAN que tenga como núcleo de su agenda los intereses de sus pobladores, de forma que “nadie se quede atrás”.

También apreciaron la colaboración eficiente entre los países miembros en el enfrentamiento al COVID-19 y reiteraron los principios y propósitos de la ASEAN establecidos en su Carta y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, los cuales abogan por el fortalecimiento del protagonismo y la unidad de la agrupación, así como el mantenimiento del orden regional basado en la ley y los intereses de los pueblos.

Además, ratificaron el compromiso con la cooperación pacífica y constructiva en el asunto del Mar del Este, de forma que se convierta en una zona marítima de paz, estabilidad y prosperidad, mediante el cumplimiento cabal y efectivo de la Declaración sobre la conducta de las partes en esas aguas (DOC) y el establecimiento lo más pronto posible de un código al respecto (COC) que sea eficiente, práctico y compatible con las regulaciones universales.

Asimismo, formularon votos por promover la seguridad y libertad de la navegación marítima y aérea, y propiciar la solución pacífica de las disputas en el Mar del Este.

La declaración conjunta enfatiza la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2025, con vistas a fortalecer la capacidad de respuesta a los desafíos, transformar el Sudeste Asiático en una zona dirigida hacia el exterior en la comunidad internacional y mantener el protagonismo del bloque.

Particularmente, subrayaron el papel de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y el encuentro ampliado con sus países socios (ADMM ) como plataformas para el diálogo estratégico y la cooperación práctica en los asuntos de defensa y seguridad.

Reconocieron los avances de las iniciativas de la ADMM y aplaudieron, especialmente, los preparativos realizados por Vietnam al ejercer este año la presidencia de la ASEAN, incluidas las medidas para garantizar la seguridad y controlar los riesgos del COVID-19.

Según el texto, se aprobó el Plan de acción del mecanismo en el período 2020-2022 acerca de las orientaciones para la cooperación futura.



Por otro lado, se patentizaron los esfuerzos por impulsar la posición adaptativa y cohesiva de la ASEAN en el proceso de cambio geopolítico y geoestratégico, mediante la cooperación en defensa entre los países miembros de la agrupación y también con los socios, en pos de enfrentar los desafíos de seguridad convencionales y no convencionales.



Por otra parte, esa labor busca mantener los principios referentes al papel central de la ASEAN, impulsar el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países y adoptar decisiones basadas en el consenso y también las contribuciones voluntarias, flexibles y no vinculantes.



En el documento, los países reiteraron la importancia de mantener la paz, la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación aérea y marítima en el Mar del Este, así como de evitar las acciones que compliquen o incrementen las disputas y de solventar las controversias mediante vías pacíficas, conforme con las normas reconocidas ampliamente por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, coincidieron en la necesidad de garantizar un entorno propicio para la pronta conclusión del COC y el pleno cumplimiento de la DOC y aplaudieron también las iniciativas destinadas a consolidar la confianza, tales como el Código para encuentros no planificados en el mar e Infraestructuras para las comunicaciones directas de la ASEAN y otras actividades en el marco del DOC.



Corroboraron, además, el respaldo a las acciones intersectoriales que buscan impulsar la cooperación entre los tres pilares (Economía-Política-Cultura y Sociedad) de la ASEAN, mediante la creación de un entorno de seguridad favorable por el progreso sostenible en todas las esferas, incluida la conexión regional sustentable tanto en las vías marítimas, terrestres, aéreas y también los lazos pueblo a pueblo.



En la ocasión, se ratificó el Documento acerca de la colocación de la bandera de la ASEAN al lado de las nacionales en las unidades militares de los estados integrantes del bloque, en aras de intensificar la unidad en la Comunidad en general y entre las fuerzas armadas de los países miembros en particular, y reafirmar también la cohesión, el desarrollo y el consenso de la agrupación por la paz y la estabilidad en el mundo.

Además, se adoptó un documento conceptual sobre el establecimiento de un vínculo entre las reuniones ADMM y ACDFM, con el objetivo de establecer un método de informe entre las partes concernientes y crear una coordinación bilateral en defensa.



Se acordó fortalecer el papel de la agredaduría de defensa entre los países miembros de la ASEAN, así como ratificar el Procedimiento operativo estándar (SOP) que describe las instrucciones, procedimientos, conceptos operativos y requisitos básicos para el grupo militar de la ASEAN en la asistencia humanitaria y alivio de desastres, y en el aprovechamiento de recursos y capacidades militares para ayudar a los estados afectados en la región.



Los delegados coincidieron regular los procedimientos y mecanismos para el intercambio de información estratégica entre la ASEAN sobre la violencia extrema, radical y terrorista.



Al reconocer la importancia de la ADMM como el máximo mecanismo asesor de defensa-seguridad a nivel ministerial para los países del Sudeste Asiático y sus socios, los funcionarios concordaron en impulsar la cooperación a través de los grupos de expertos, además de valorar la aspiración de los amigos y socios de diálogo del bloque de contribuir a la seguridad y estabilidad regionales.



Elogiaron el progreso alcanzado por la ADMM desde su primera reunión efectuada en Hanoi en 2010, incluida la implementar anualmente ese mecanismo multilateral y el aumento del número de grupos de expertos de cinco a siete.



Hicieron hincapié en la celebración del décimo aniversario del establecimiento de la ADMM este año, destacando sus logros como mecanismo de cooperación en defensa liderado por la ASEAN, así como su compromiso a favor de la paz y estabilidad regionales en la próxima década.



También aplaudieron el desempeño por parte de Australia y Brunei del papel como nuevos copresidentes del Grupo de Expertos de ADMM para el periodo 2021-2023 y la ratificación de los planes de trabajos respectivos.



En conclusión, dieron la bienvenida a la asunción de Brunei como presidente en 2021 de la ASEAN, ADMM y ADMM ./.