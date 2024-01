Se han abierto en Lai Chau clases de lengua hablada y escrita para las nuevas generaciones. (Foto: VOV

Hanoi (VNA)- Los artesanos, patriarcas y jefes de las aldeas, así como personas con amplios conocimientos sobre la cultura tradicional de los grupos étnicos minoritarios en la provincia septentrional de Lai Chau, han abierto clases de lengua hablada y escrita para las nuevas generaciones, según la Voz de Vietnam (VOV).

Las canciones, las danzas y las costumbres más distintivas de estos pueblos también han sido documentadas por los patriarcas. Todo esto se ha llevado a cabo con el objetivo de preservar y promover los rasgos culturales más valiosos de las diversas etnias en la localidad montañosa.

El club de canto de Then e instrumento musical - Dan tinh, en la comuna de Muong Cang, del distrito de Than Uyen, lleva en activo 17 años. En la actualidad sus miembros recurren a este lugar tres veces a la semana para prácticas regulares. Esta expresión artística se considera un rasgo cultural distintivo de la etnia minoritaria de Thai, y la creación de este espacio ha contribuido significativamente a la protección y promoción de un valioso patrimonio inmaterial.



El actual líder del club, Lo Van Chon, compartió que cada vez hay más personas interesadas en unirse al grupo. Ello se debe a que todos comparten la misma pasión y amor por las antiguas danzas tradicionales y las canciones de Then y Dan tinh de la etnia Thai. En estas fechas el club cuenta con la participación de casi 30 miembros, divididos en dos grupos, uno para personas de mediana edad y otro para ancianos.

La comuna de Muong Cang es reconocida como la cuna de la cultura de los Thai Negro en el noroeste vietnamita. Esto se debe a que sus habitantes han sido capaces de preservar muchos rasgos culturales apreciados que les distinguen. Cuentan con su propia práctica religiosa, sus propios bailes, cantos e instrumentos musicales, sus propias festividades, un estilo característico de construcción de viviendas, así como sus propios herramientas agrícolas y utensilios domésticos…

La preservación de los patrimonios culturales inmateriales de los grupos étnicos minoritarios es una tarea prioritaria de las autoridades de Muong Cang. Durante los últimos tiempos se han promulgado muchos programas, planificaciones y regulaciones en miras a lograr ese objetivo. Entre estos podemos citar la obligación de llevar puestos los trajes típicos los lunes aplicados para funcionarios públicos y la frecuente celebración de las actividades culturales, deportes y juegos tradicionales.

Nguyen Tu Cang, presidente del Comité Popular de Muong Cang comentó al respecto: “Durante más de 2 años la comuna ha mantenido 13 grupos artísticos y 2 clubes de canto tradicional Then en las aldeas y comunidades locales para realizar actividades de forma regular. Además, la comuna ha establecido espacios de exhibición de objetos culturales étnicos locales en cada escuela. Se han organizado clubes fuera del horario escolar y actividades extracurriculares para los estudiantes. También buscamos que estos jóvenes participen en las actividades políticas de la localidad”.

El distrito de Than Uyen también alberga a otros cuatro grupos étnicos minoritarios Thai, Mong, Dao y Kho Mu. Las autoridades locales han prestado especial atención a la conservación y promoción de los rasgos culturales distintivos de estas comunidades.

En este sentido, se ha establecido un Comité Directivo para la preservación de la identidad cultural de las cuatro etnias, así como otros ocho comités para implementar el nuevo estilo de vida cultural de la comunidad étnica Mong. Más de 130 grupos artísticos en aldeas y comunidades siguen activos y funcionando.

Le Thi Kim Ngan, secretaria adjunta permanente del Comité del Partido del distrito de Than Uyen, compartió con satisfacción los resultados obtenidos a través de los esfuerzos dedicados a la protección de los valores culturales de las etnias minoritarias locales.

"Hemos logrado restaurar con éxito cuatro festividades tradicionales, incluyendo dos de los Thai Negro, una de los Kho Mu y una de los Mong. Además, hemos reconstruido cuatro espacios culturales para recrear parte de los valores culturales tradicionales, abarcando desde la organización de la producción hasta las artes escénicas, los juegos populares y las herramientas de trabajo utilizadas en la misma producción", subrayó Kim Ngan.



Según Tran Manh Hung, vicedirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Lai Chau, la promulgación de la Resolución provincial sobre la conservación y promoción de la identidad cultural de las etnias ha contribuido en gran medida a lograr mejores resultados en la preservación de la cultura local. Sin obviar, además, la conciencia de preservar la cultura de las comunidades locales.

“Esta resolución se está implementando de manera concentrada por parte de los niveles y sectores relevantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos. Algunos productos relacionados con el desarrollo cultural vinculado al turismo han sido objeto de gran interés por parte de las localidades, entre ellos el desarrollo del turismo comunitario en algunas áreas”, remarcó Manh Hung

Actualmente, Lai Chau posee cinco patrimonios culturales inmateriales de la nación. Estos incluyen la danza tradicional Xoe y el juego de tira y afloja de la etnia Thai; el festival Tu Cai de la etnia Dao, el festival Gau Tao de la etnia Mong y la artesanía de tejido de seda tradicional de la etnia Lu. Numerosas costumbres, tradiciones, festivales, creencias populares, idiomas, escrituras, vestimentas, oficios artesanales tradicionales, melodías y danzas folclóricas también se están preservando, desarrollando y contribuyendo a la diversidad cultural de las etnias de Vietnam.&.